29 ноября
«Красивый» автономер был продан за рекордную сумму
Автомобилистам рассказали, где они рискуют купить контрафактные запчасти

«Автостат»: поддельные автозапчасти чаще всего встречаются в интернет-магазинах

Проблема контрафактных запчастей, знакомая почти каждому второму автомобилисту, продолжает оставаться актуальной.

Эксперты агентства «Автостат», вместе с сайтом Drive2.ru, провели онлайн-опрос и выявили, где водители чаще всего сталкиваются с подделками.

Согласно результатам исследования, около 49% опрошенных встретили контрафактные детали, что значит, что 51% респондентов не сталкивались с такими запчастями.

Участники опроса также указали, где именно они приобретали подделки. Лидирующие позиции заняли онлайн-торговые платформы с пунктами выдачи (60%) и обычные интернет-магазины (58,2%).

В розничной торговле и онлайн-сервисах с собственными магазинами контрафакт встречался реже (48% и 37,6% соответственно).

На обычном рынке с подделками сталкивались лишь 12,4% опрошенных. Наименьшее количество случаев разочарования наблюдалось у покупателей у официальных дилеров и в супермаркетах (7,1%). Самым безопасным вариантом для покупки запчастей автовладельцы считают СТО, где лишь 6,8% респондентов столкнулись с подделками.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
29.11.2025 
