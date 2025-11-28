#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что будет с ценами на авто с пробегом из-за нового утильсбора
28 ноября
Что будет с ценами на авто с пробегом из-за нового утильсбора
Аналитик Целиков рассказал, что будет с ценами...
Geely Haoyue L
28 ноября
От 1,1 млн рублей: новая версия популярного семейного кроссовера вышла на рынок
В КНР начались продажи обновленного кроссовера...
Toyota Wildlander
28 ноября
Китайский «клон» Toyota RAV4 привезли в Россию: известны цены
В РФ начались продажи Toyota Wildlander по цене...

Китайский «клон» Toyota RAV4 привезли в Россию: известны цены

В РФ начались продажи Toyota Wildlander по цене от 4,45 млн рублей

На прошлой неделе открылся автосалон в Гуанчжоу, на котором Toyota-GAC объявили о старте продаж нового Wildlander – локальной копии Toyota RAV4.

Рекомендуем
Belgee X50 или Tenet T4 — чем отличаются эти бюджетные кроссоверы

Российские частники уже готовы привезти авто под заказ за 4,45 млн рублей с доставкой до Владивостока.

Автомобиль не отличается от глобальной версии внешне, а вот в салоне у кроссовера от GAC-Toyota в некоторых версиях вместо кнопочного селектора трансмиссии может быть установлен старомодный рычаг.

У цифровой приборной панели чуть меньше диагональ экрана.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Toyota Wildlander
Toyota Wildlander

Силовая установка – 171-сильный гибрид с двухлитровым мотором. Привод полный.

В КНР цены на новый Toyota Wildlander находятся в диапазоне от 130 до 221 тысячи юаней (1,43-2,44 млн рублей).

Toyota Wildlander
Toyota Wildlander

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 33
28.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0