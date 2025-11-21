Китайский «клон» RAV4: новый Wildlander с экономичной гибридной системой

СП GAC Toyota вывело на рынок Toyota Wildlander с дизайном нового RAV4

В Китае стартовали продажи нового Toyota Wildlander, который практически полностью копирует дизайн новейшего поколения Toyota RAV4.

Модель предлагается по цене от 170 тыс. (1,9 млн руб.) до 231 тысячи юаней (2,6 млн рублей). Wildlander стал первой моделью GAC Toyota в рамках новой стратегии бренда, получившей не только свежий экстерьер, но и значительные интеллектуальные обновления.

Ключевыми нововведениями стали новая мультимедийная платформа и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 4.0.

В салоне доминирует большой 15,6-дюймовый экран, который поддерживает русский язык, управление жестами и популярные сервисы для подключения смартфона. Среди опций доступны проекционный дисплей и панорамная крыша.

Toyota Wildlander

Автомобиль оснащается гибридными силовыми установками пятого поколения, где традиционные батареи заменены на более эффективные литий-ионные, что повысило мощность и снизило расход топлива.

Покупателям на китайском рынке доступен выбор из трех силовых агрегатов: 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 171 л.с., а также двух гибридных – на базе 2,0-литрового (195 л.с.) и 2,5-литрового (236 л.с.) моторов.

Младшая гибридная версия демонстрирует впечатляющую топливную экономичность с расходом 4,59 л/100 км, превосходя прежний бензиновый аналог на 28%.

Установленная в автомобиле система полного привода e-Four способна направлять до 80% крутящего момента на задние колеса, обеспечивая лучшую управляемость. При этом полноприводные модификации расходуют топлива всего на 0,32 л/100 км больше, чем переднеприводные.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ