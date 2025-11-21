Экология
Китайский «клон» RAV4: новый Wildlander с экономичной гибридной системой

СП GAC Toyota вывело на рынок Toyota Wildlander с дизайном нового RAV4

В Китае стартовали продажи нового Toyota Wildlander, который практически полностью копирует дизайн новейшего поколения Toyota RAV4.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Модель предлагается по цене от 170 тыс. (1,9 млн руб.) до 231 тысячи юаней (2,6 млн рублей). Wildlander стал первой моделью GAC Toyota в рамках новой стратегии бренда, получившей не только свежий экстерьер, но и значительные интеллектуальные обновления.

Ключевыми нововведениями стали новая мультимедийная платформа и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 4.0.

В салоне доминирует большой 15,6-дюймовый экран, который поддерживает русский язык, управление жестами и популярные сервисы для подключения смартфона. Среди опций доступны проекционный дисплей и панорамная крыша.

Toyota Wildlander
Toyota Wildlander

Автомобиль оснащается гибридными силовыми установками пятого поколения, где традиционные батареи заменены на более эффективные литий-ионные, что повысило мощность и снизило расход топлива.

Покупателям на китайском рынке доступен выбор из трех силовых агрегатов: 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 171 л.с., а также двух гибридных – на базе 2,0-литрового (195 л.с.) и 2,5-литрового (236 л.с.) моторов.

Младшая гибридная версия демонстрирует впечатляющую топливную экономичность с расходом 4,59 л/100 км, превосходя прежний бензиновый аналог на 28%.

Установленная в автомобиле система полного привода e-Four способна направлять до 80% крутящего момента на задние колеса, обеспечивая лучшую управляемость. При этом полноприводные модификации расходуют топлива всего на 0,32 л/100 км больше, чем переднеприводные.

Toyota Wildlander
Toyota Wildlander
Toyota Wildlander
Toyota Wildlander
Toyota Wildlander
Источник:  Autohome
Фото:Autohome
Фото:Autohome
