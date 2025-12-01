#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Как понять, что пора менять ремень ГРМ: основные признаки

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 признаков того, что пора менять ремень ГРМ

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта компании «Авилон Kia», обозначил тревожные сигналы, указывающие на критический износ ремня ГРМ.

Рекомендуем
Belgee X50 или Tenet T4 — чем отличаются эти бюджетные кроссоверы

«Нестабильная работа мотора часто указывает на износ: провалы в тяге, неровный холостой ход, трудности с запуском. Если есть доступ к ремню, стоит обратить внимание на его внешний вид: трещины (особенно у подножия зуба), надрывы, расслоение или следы масла это прямой сигнал к замене», – отметил эксперт.

Время также является скрытым врагом. Стрельбицкий подчеркивает, что производители настоятельно рекомендуют следовать установленным интервалам замены. Если вы потеряли мануал и не обладаете информацией, помните: ремень следует менять каждые 60-90 тысяч км, даже если явных проблем нет. При покупке автомобиля с пробегом стоит обратить внимание на состояние ремня, который может скрывать свой истинный возраст.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперт делает вывод, что ремень ГРМ может внезапно выйти из строя без видимых симптомов. Поэтому каждый из вышеперечисленных предупреждающих сигналов – это ясный призыв к немедленному обращению в сервис.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Расходы на замену ремня невелики по сравнению с возможными затратами на ремонт после неожиданной поломки, так как при обрыве на современных двигателях как минимум повреждаются клапаны, а возможно и полное разрушение двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 468
01.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0