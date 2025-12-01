Как понять, что пора менять ремень ГРМ: основные признаки

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 признаков того, что пора менять ремень ГРМ

Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта компании «Авилон Kia», обозначил тревожные сигналы, указывающие на критический износ ремня ГРМ.

« Нестабильная работа мотора часто указывает на износ: провалы в тяге, неровный холостой ход, трудности с запуском. Если есть доступ к ремню, стоит обратить внимание на его внешний вид: трещины (особенно у подножия зуба), надрывы, расслоение или следы масла – это прямой сигнал к замене », – отметил эксперт.

Время также является скрытым врагом. Стрельбицкий подчеркивает, что производители настоятельно рекомендуют следовать установленным интервалам замены. Если вы потеряли мануал и не обладаете информацией, помните: ремень следует менять каждые 60-90 тысяч км, даже если явных проблем нет. При покупке автомобиля с пробегом стоит обратить внимание на состояние ремня, который может скрывать свой истинный возраст.

Эксперт делает вывод, что ремень ГРМ может внезапно выйти из строя без видимых симптомов. Поэтому каждый из вышеперечисленных предупреждающих сигналов – это ясный призыв к немедленному обращению в сервис.

Расходы на замену ремня невелики по сравнению с возможными затратами на ремонт после неожиданной поломки, так как при обрыве на современных двигателях как минимум повреждаются клапаны, а возможно и полное разрушение двигателя.

