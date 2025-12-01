#
Стало известно, сколько новых машин, выпущенных в России, будет ездить по дорогам страны

Алиханов: российские авто займут 80% рынка к 2035 году

Минпромторг ставит амбициозную цель по увеличению доли отечественных автомобилей, опираясь на успехи последних лет.

К 2035 году доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке должна достичь 80%. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на встрече с журналистами. Он отметил, что это позволит вернуться к докризисным и досанкционным показателям.

По словам министра, отрасль демонстрирует уверенный рост: если в прошлом году доля отечественных машин составляла 44%, то за десять месяцев текущего года она уже выросла до 55%. Такой отличной динамики удалось достичь благодаря мерам господдержки, включающим промышленные субсидии.

Согласно стратегии развития автопрома до 2035 года сейчас важно активно наращивать продажи автомобилей. Это станет фундаментом для роста: когда отрасль будет демонстрировать большие объемы, она станет значительно привлекательнее для частных инвестиций. Приток нового капитала, в свою очередь, позволит серьезно расширить собственные производственные мощности.

Параллельно с этим государство создаст условия для увеличения финансирования научных исследований и разработок. Таким образом, развитие отрасли пойдет по двум главным направлениям: количественный рост и технологический прорыв.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
01.12.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
