В Минпромторге рассказали, сколько марок и моделей машин выпускают в России

Алиханов: в России производят более 20 брендов и более 50 моделей автомобилей

Министр промышленности Антон Алиханов сообщил о масштабном перезапуске автомобильной отрасли, где уже работают российские инвесторы и продолжается рост производства.

Сегодня российский автопром предлагает покупателям широкий выбор: в стране выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 различных моделей, заявил глава Минпромторга. По его словам, ассортимент включает седаны, кроссоверы, пикапы и внедорожники, доступные как с классическими двигателями, так и в виде электромобилей и гибридов.

Отрасль активно развивается после ухода иностранных компаний. На перезапуск заводов уже направлено почти 115 млрд рублей, а общий объем планируемых инвестиций превышает 350 миллиардов. Министр подчеркнул, что для всех оставленных производственных площадок нашлись российские инвесторы, которые теперь контролируют эти предприятия и получают права на используемые современные технологии.

Инфографика Минпромторга
Инфографика Минпромторга

Совокупная мощность обновленных заводов достигает 1,6 млн автомобилей в год, при этом сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Результаты уже заметны: за десять месяцев 2025 года с конвейеров сошло почти 300 тысяч машин, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Алиханов также отметил, что теперь, когда первоочередная задача по насыщению рынка решена, со стороны государства сформированы понятные и прозрачные условия для иностранных инвесторов.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
01.12.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
