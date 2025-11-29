Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму

О чем надо подумать, готовя автомобиль к холодам

Предрассудки о дизельных двигателях как исключительно грузовых остались в прошлом. Современные агрегаты давно завоевали место и под капотами легковых автомобилей. Многие водители выбирают тяговитые, экономичные и, как правило, более долгоживущие, по сравнению с бензиновыми собратьями, дизельные двигатели.

Но особенности в их эксплуатации, безусловно, есть. Основная их часть связана с холодами. Собрали советы экспертов, как избежать наиболее распространенных проблем с пуском и работой дизельных двигателей в зимнее время.

Совет 1. Меняйте масло вовремя

Даже в век «синтетики», когда слова «всесезонное масло» стали архаизмом, автопроизводители часто оставляют допуски в рекомендациях. Если вы, допустим, используете 10W-40, то, возможно, к холодам стоит перейти на 5W-40 – то есть на масло с меньшей, «зимней» вязкостью. Это позволит облегчить и холодный пуск, и прокачку масла, пока оно не выйдет на рабочую температуру. Только в пределах допуска по инструкции!

Совет 2. «Питание» – строго по сезону

Зимнее дизельное топливо работает до -45оС. Зато летнее густеет уже в легкий мороз (около -5оС). Поэтому для автомобилей с дизельным двигателем критически важно, чтобы в баке всегда было топливо по сезону.

Самый надежный способ не залить ненароком летнее топливо при наступлении заморозков – заправляться на АЗС крупных сетевиков. На АЗС сети «Газпромнефть», например, внимательно следят не только за прогнозом погоды, но и за качеством. К тому же там можно заправляться топливом с улучшенными характеристиками G-Drive Diesel, которое дополнительно поможет увеличить жизненный цикл двигателя.

Способность G-Drive Diesel защищать двигатель даже при экстремальных нагрузках проверена не только в лабораториях, но и участниками легендарного ралли-рейда «Шелковый путь»: во время многодневных заездов по бездорожью самые мощные гоночные грузовики и внедорожники используют то же топливо, что доступно на обычных заправках.

Совет 3. Опция, на которой не стоит экономить

Полезное решение – предпусковой подогреватель. Многие дизельные автомобили оснащаются им штатно, но не все. И если есть возможность, потратиться на такое дооборудование стоит. Запускаешь обогреватель по таймеру, с пульта или через приложение – и через полчаса и двигатель заводится легко, и в салоне тепло. К тому же, делая каждый зимний старт двигателя более «теплым», вы существенно продлеваете ему жизнь, ведь именно «холодный пуск» является главной причиной износа агрегата.

Совет 4. Просто немного обожди – и они сработают!

Еще один лайфхак – выдержать паузу от 2 до 5 секунд, чтобы свечи накаливания успели нагреться. Современные моторы автоматически ждут, пока они подготовят условия в камерах сгорания. На это время на приборной панели загорается предупреждающий индикатор в виде спирали. Как только он гаснет – двигатель можно запускать, свечи накаливания свою работу выполнили. Однако в сильный мороз, возможно, придется заставить свечи потрудиться подольше. Если автомобиль запускается с ключа – включить зажигание пару-тройку раз, не включая стартер. А если с кнопки, то нажать ее не выжимая тормоз – стартер при этом срабатывать не должен.

Как и летом, в зимнее время дизельный мотор способен служить верой и правдой, радовать хорошим крутящим моментом, который «всегда под педалью», и невысоким расходом топлива. Просто о нем тоже нужно вовремя позаботиться! О чем стоит задуматься – вы теперь знаете.