Эксперт Целиков: запретить ввоз праворульных машин в Россию нереально

«Автостат»: в Россию в 2025 году ввезли 186 тыс. праворульных автомобилей

За период с января по октябрь 2025 года в Россию было ввезено 185,6 тысячи легковых автомобилей с правым расположением руля (снижение на 8% по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года), рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Большинство ввезенных автомобилей старше трех лет – 98,5%. Только 2,6 тысячи (1,5%) были ввезены в возрасте до трех лет и, соответственно, растаможены как новые.

Среди ведущих марок по ввозу праворульных машин выделяются Toyota (64 тысячи штук) и Honda (53,2 тысячи штук), которые составляют почти две трети общего объема импорта. Топ-5 также включает Nissan (11 тысяч штук), Suzuki (10,8 тысячи штук) и Subaru (10,8 тысячи штук).

На днях в интернете в очередной раз всплыла тема «правого руля». Произошло это из-за суда между ООО «Сертификационные системы» и управления федеральной службы по аккредитации по ДФО.

Поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме, детали и суть обсуждений остаются неясными, но СМИ вновь подняли вопрос о запрете на ввоз праворульных автомобилей.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат»:

– На мой взгляд, запретить ввоз или эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля в России нереально. Общее количество праворульных легковых автомобилей у нас в стране составляет около 4 млн единиц. Это почти 9% от общего количества зарегистрированных автомобилей. Регионы Дальнего Востока без этих автомобилей существовать не смогут.

