Гран-при «За рулем» 2026 — старт дан!

Стартовала престижная автомобильная премия России — Гран-при «За рулем»

Дан старт престижной автомобильной премии с многолетней историей – Гран-при «За рулем», в ходе которой читатели издания выберут самые лучшие новинки уходящего 2025 года.

В ходе конкурса участники должны будут заполнить анкету – в этом году она стала проще и информативнее.

Все новинки разбиты на 10 классов – выбирайте своего фаворита в каждом из них. В благодарность за потраченное время и высказанное мнение За рулем» по многолетней традиции разыграет среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

Голосование уже началось и будет проходить с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. А новенькую машину среди всех участников нашего большого народного жюри мы разыграем 11 марта 2026 года.

Чтобы стать участником розыгрыша, дело за малым: выбрать лучшие новинки!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
01.12.2025 
Фото:
«За рулем»
