Гран-при «За рулем» 2026 — старт дан!
Дан старт престижной автомобильной премии с многолетней историей – Гран-при «За рулем», в ходе которой читатели издания выберут самые лучшие новинки уходящего 2025 года.
В ходе конкурса участники должны будут заполнить анкету – в этом году она стала проще и информативнее.
Все новинки разбиты на 10 классов – выбирайте своего фаворита в каждом из них. В благодарность за потраченное время и высказанное мнение За рулем» по многолетней традиции разыграет среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
Голосование уже началось и будет проходить с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. А новенькую машину среди всех участников нашего большого народного жюри мы разыграем 11 марта 2026 года.
Чтобы стать участником розыгрыша, дело за малым: выбрать лучшие новинки!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
