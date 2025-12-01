#
Какие машины подешевели, а какие подорожали в ноябре

«Автостат»: в ноябре в России 14 автокомпаний изменили цены на новые авто

В первой половине ноября 2025 года наблюдались изменения цен на новые автомобили у 12 брендов, в то время как во второй половине месяца лишь у двух. Такой вывод сделали специалисты агентства «Автостат» по результатам анализа данных сайта «Цена Авто».

В период с 1 по 15 ноября изменения стоимости автомобилей были зафиксированы у брендов Ambertruck, Avior, Bestune, Changan, GAC, Haval, Hongqi, KGM, OMODA, Soueast, SWM и TANK. В то время как с 16 по 30 ноября список ценовых изменений сократился: одна марка повысила цены, а другая – скорректировала их в обе стороны.

В частности, российский производитель Solaris увеличил стоимость на три модели. Кроссовер HC подорожал на 99-144 тысячи рублей за все комплектации, кроме Classic MT и Prime MT. Седан KRS вырос в цене на 92-105 тысяч рублей. Кросс-хэтчбек KRX также увеличился в цене на 95-108 тысяч рублей, за исключением Comfort MT и Luxe AV MT.

Китайская компания BAIC изменила цены на два своих автомобиля: седан U5 Plus стал дешевле на 45,4-50 тысяч рублей, в то время как внедорожник BJ60 подорожал на 90 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

Источник:  «Автостат»
