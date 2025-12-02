Дефорсаж поможет обойти утильсбор: стоит ли его делать?

Экология
Чтобы снизить размер утильсбора, некоторые автовладельцы или дилеры идут на программное занижение мощности, то есть меняют калибровки ЭБУ так, чтобы автомобиль формально попадал в другую категорию по мощности.

Это действительно может сократить затраты при растаможке или постановке на учет, рассказал директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT Борис Беленький. При этом он отметил, что есть несколько серьезных нюансов.

    Юридические риски и возможные санкции

  • После «приглушения» мощности авто теряет соответствие заводскому ОТТС.
  • При проверке или диагностике (в том числе у дилера) выявляется несоответствие параметров. Это основание для штрафов или отказа в регистрации.
  • Если понадобятся гарантийные работы или страховая экспертиза после ДТП, измененная прошивка может стать аргументом для отказа.
Технические последствия для двигателя и трансмиссии

  • Некорректные низкомощные прошивки часто делаются «на скорую руку», что ухудшает смесеобразование, влияет на температуру выпускной системы и ресурс турбины.
  • Возможны рывки, провалы тяги, неравномерная работа коробки – калибровки силового агрегата и трансмиссии должны работать согласованно, а при занижении мощности баланс нарушается.

Проблемы с последующим возвратом мощности

  • Формально, «обратно прошить» авто могут, но при этом остаются следы в логах ЭБУ.
  • Современные блоки Bosch, Delphi, Denso фиксируют вмешательства, но при диагностике это легко обнаруживается.
  • Восстановление заводских параметров не всегда гарантирует отсутствие ошибок или последствий вмешательства.

Сложности с дальнейшей перепродажей

  • Машины со «скрученными» прошивками хуже продаются: покупатели боятся неоригинального вмешательства в ЭБУ.
  • Нередки случаи, когда авто не проходит техосмотр или дилерский сервис без возврата к заводскому софту.

Комментарий эксперта

Борис Беленький, директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT:

– Если задача разово снизить утильсбор, метод рабочий, но он связан с юридическими и техническими рисками. Для новых автомобилей особенно критично: вмешательство в ЭБУ может привести к потере гарантии и проблемам при любом обращении к официальному сервису. Поэтому применять такой подход стоит только после оценки всех возможных последствий и понимания ответственности.

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
02.12.2025 
Фото:freepik / freepik
