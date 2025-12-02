Дефорсаж поможет обойти утильсбор: стоит ли его делать?

Эксперт Беленький: Чип-тюнинг дает краткосрочную экономию, но несет ряд рисков

Чтобы снизить размер утильсбора, некоторые автовладельцы или дилеры идут на программное занижение мощности, то есть меняют калибровки ЭБУ так, чтобы автомобиль формально попадал в другую категорию по мощности.

Это действительно может сократить затраты при растаможке или постановке на учет, рассказал директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT Борис Беленький. При этом он отметил, что есть несколько серьезных нюансов.

Юридические риски и возможные санкции После «приглушения» мощности авто теряет соответствие заводскому ОТТС.

При проверке или диагностике (в том числе у дилера) выявляется несоответствие параметров. Это основание для штрафов или отказа в регистрации.

Если понадобятся гарантийные работы или страховая экспертиза после ДТП, измененная прошивка может стать аргументом для отказа.

Технические последствия для двигателя и трансмиссии

Некорректные низкомощные прошивки часто делаются «на скорую руку», что ухудшает смесеобразование, влияет на температуру выпускной системы и ресурс турбины.

Возможны рывки, провалы тяги, неравномерная работа коробки – калибровки силового агрегата и трансмиссии должны работать согласованно, а при занижении мощности баланс нарушается.

Проблемы с последующим возвратом мощности

Формально, «обратно прошить» авто могут, но при этом остаются следы в логах ЭБУ.

Современные блоки Bosch, Delphi, Denso фиксируют вмешательства, но при диагностике это легко обнаруживается.

Восстановление заводских параметров не всегда гарантирует отсутствие ошибок или последствий вмешательства.

Сложности с дальнейшей перепродажей

Машины со «скрученными» прошивками хуже продаются: покупатели боятся неоригинального вмешательства в ЭБУ.

Нередки случаи, когда авто не проходит техосмотр или дилерский сервис без возврата к заводскому софту.

Комментарий эксперта

Борис Беленький, директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT:

– Если задача разово снизить утильсбор, метод рабочий, но он связан с юридическими и техническими рисками. Для новых автомобилей особенно критично: вмешательство в ЭБУ может привести к потере гарантии и проблемам при любом обращении к официальному сервису. Поэтому применять такой подход стоит только после оценки всех возможных последствий и понимания ответственности.

