Дефорсаж поможет обойти утильсбор: стоит ли его делать?
Чтобы снизить размер утильсбора, некоторые автовладельцы или дилеры идут на программное занижение мощности, то есть меняют калибровки ЭБУ так, чтобы автомобиль формально попадал в другую категорию по мощности.
Это действительно может сократить затраты при растаможке или постановке на учет, рассказал директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT Борис Беленький. При этом он отметил, что есть несколько серьезных нюансов.
- После «приглушения» мощности авто теряет соответствие заводскому ОТТС.
- При проверке или диагностике (в том числе у дилера) выявляется несоответствие параметров. Это основание для штрафов или отказа в регистрации.
- Если понадобятся гарантийные работы или страховая экспертиза после ДТП, измененная прошивка может стать аргументом для отказа.
Юридические риски и возможные санкции
Технические последствия для двигателя и трансмиссии
- Некорректные низкомощные прошивки часто делаются «на скорую руку», что ухудшает смесеобразование, влияет на температуру выпускной системы и ресурс турбины.
- Возможны рывки, провалы тяги, неравномерная работа коробки – калибровки силового агрегата и трансмиссии должны работать согласованно, а при занижении мощности баланс нарушается.
Проблемы с последующим возвратом мощности
- Формально, «обратно прошить» авто могут, но при этом остаются следы в логах ЭБУ.
- Современные блоки Bosch, Delphi, Denso фиксируют вмешательства, но при диагностике это легко обнаруживается.
- Восстановление заводских параметров не всегда гарантирует отсутствие ошибок или последствий вмешательства.
Сложности с дальнейшей перепродажей
- Машины со «скрученными» прошивками хуже продаются: покупатели боятся неоригинального вмешательства в ЭБУ.
- Нередки случаи, когда авто не проходит техосмотр или дилерский сервис без возврата к заводскому софту.
Комментарий эксперта
Борис Беленький, директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT:
– Если задача разово снизить утильсбор, метод рабочий, но он связан с юридическими и техническими рисками. Для новых автомобилей особенно критично: вмешательство в ЭБУ может привести к потере гарантии и проблемам при любом обращении к официальному сервису. Поэтому применять такой подход стоит только после оценки всех возможных последствий и понимания ответственности.
Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!