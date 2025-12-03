#
АВТОВАЗ раскрыл планы на выпуск Лада в 2026 году

Соколов: АВТОВАЗ планирует в 2026 году увеличить производство Lada на 25%

АВТОВАЗ планирует в 2026 году увеличить объем производства примерно на 25%, что позволит собрать около 400 тысяч автомобилей марки Lada. Такое заявление сделал президент компании Максим Соколов в ходе экспортного форума «Сделано в России – 2025».

Он отметил, что действующий план, одобренный советом директоров, составляет чуть более 320 тысяч автомобилей разных модификаций и моделей. Соколов также пояснил, что в компании исходят из общих объемов автомобильного рынка, который, по их оценкам, в 2026 году составит примерно 1,5 миллиона новых легковых автомобилей.

В условии текущей промышленной политики компания рассчитывает на увеличение своей рыночной доли и, соответственно, рассматривает увеличение плана производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
03.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
