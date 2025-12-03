АВТОВАЗ раскрыл планы на выпуск Лада в 2026 году

Соколов: АВТОВАЗ планирует в 2026 году увеличить производство Lada на 25%

АВТОВАЗ планирует в 2026 году увеличить объем производства примерно на 25%, что позволит собрать около 400 тысяч автомобилей марки Lada. Такое заявление сделал президент компании Максим Соколов в ходе экспортного форума «Сделано в России – 2025».

Он отметил, что действующий план, одобренный советом директоров, составляет чуть более 320 тысяч автомобилей разных модификаций и моделей. Соколов также пояснил, что в компании исходят из общих объемов автомобильного рынка, который, по их оценкам, в 2026 году составит примерно 1,5 миллиона новых легковых автомобилей.

В условии текущей промышленной политики компания рассчитывает на увеличение своей рыночной доли и, соответственно, рассматривает увеличение плана производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

«За рулем» можно читать и в Телеграм