АВТОВАЗ раскрыл планы на выпуск Лада в 2026 году
АВТОВАЗ планирует в 2026 году увеличить объем производства примерно на 25%, что позволит собрать около 400 тысяч автомобилей марки Lada. Такое заявление сделал президент компании Максим Соколов в ходе экспортного форума «Сделано в России – 2025».
Он отметил, что действующий план, одобренный советом директоров, составляет чуть более 320 тысяч автомобилей разных модификаций и моделей. Соколов также пояснил, что в компании исходят из общих объемов автомобильного рынка, который, по их оценкам, в 2026 году составит примерно 1,5 миллиона новых легковых автомобилей.
В условии текущей промышленной политики компания рассчитывает на увеличение своей рыночной доли и, соответственно, рассматривает увеличение плана производства.
