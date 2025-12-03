#
Спорткар Marussia B1 продают с огромной скидкой

Цена российского спорткара Marussia B1 снизилась до 23 400 000 рублей

На российских классифайдах обнаружился редкий российский суперкар Marussia B1 – источник, обративший внимание на объявление, приводит цену машины: 23 400 000 рублей.

Известно, что творение Marussia Motors, основанной Николаем Фоменко в 2007 году, просуществовавшей до 2014-го и выпустившей всего чуть более 40 машин, относится к поздней партии. По разным данным, он собран в 2014-2015 годах, причем собственник около двух лет достраивал машину, уточняет продавец. Сейчас у этого 300-сильного 4,6-метрового двухместного купе высотой чуть более метра нулевой пробег.

И это практически заново созданная машина: исходник разбирался до каркаса, полностью перекрашивался, перешивался в алькантару, перекомпоновывался по электрике, перенастраивался по ПО и дооснащался массой допов.

Вот некоторые пункты нынешней комплектации: карбон-пакет интерьера, вентилируемые тормоза, датчики света и дождя, электропривод переднего багажника, мультимедиа Android, колесные диски 20". Все годы автомобиль находился на гаражном хранении, стоит на учете, у него один собственник. Цена коллекционной редкости – 23,4 млн рублей. Причем это уже с хорошей скидкой: еще в марте за этот же экземпляр просили почти 30...

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
03.12.2025 
