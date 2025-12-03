Продажи легковушек в России пошли в рост впервые за долгое время

«Автостат»: продажи новых легковых авто в РФ выросли на 5% в ноябре

В ноябре 2025 года в России было реализовано примерно 128 тысяч новых легковых автомобилей. По информации агентства «Автостат», это на 5% превышает результаты ноября прошлого года и стало первым положительным изменением с февраля.

В начале 2025 года рынок демонстрировал увеличение на 11%, однако с февраля по октябрь каждый месяц фиксировался спад. Тем не менее, ноябрьские показатели сильно уступили октябрьским, показав снижение на 23%. Важно отметить, что рынок все же удержался на уровне более 120 тысяч проданных автомобилей, который сохраняется уже на протяжении пяти месяцев, начиная с июля.

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было продано 1,19 млн новых легковых автомобилей. Этот результат на 18% ниже, чем за такой же период 2024 года.

