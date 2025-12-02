В России в ноябре выросли продажи новых легковых машин

Минпромторг раскрыл статистику продаж новых автомобилей в России за 11 месяцев

По информации Минпромторга, за период с января по ноябрь 2025 года в России было реализовано 1 340 211 новых автомобилей возрастом до трех лет, что на 21% ниже, чем за аналогичный период 2024 года (1 689 772 единицы).

Рынок легковых автомобилей составил 1 181 693 единицы, что на 17% ниже по сравнению с прошлым годом.

Продажи легких коммерческих автомобилей упали до 95 628 единиц, сократившись на 24%. В сегменте грузовиков было продано 51 238 автомобилей, что составляет половину от показателя 2024 года. Рынок автобусов также снизился на 36%, составив 11 652 единицы.

В ведомстве отметили, что ноябрь стал одним из наиболее активных месяцев года – в этот период было продано 142,8 тысячи новых автомобилей, что выше показателей предыдущих месяцев, кроме октября, который стал самым успешным месяцем 2025 года.

Доля автомобилей, собранных в России, достигла 55% за одиннадцать месяцев, увеличившись на 11 процентных пунктов. В ноябре продажи отечественных автомобилей составили 80,9 тысячи единиц, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Импортные автомобили в ноябре были проданы тиражом 61,8 тысячи единиц, что на 10,8% ниже показателей ноября 2024 года.

