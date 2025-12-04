Названы самые популярные авто с пробегом за полмиллиона рублей

«Авто.ру Бизнес»: самой популярной машиной за 500 тысяч рублей стала Lada Granta

С сентября по ноябрь 2025 года наиболее востребованными автомобилями в бюджетной категории на российском рынке стали модели Lada, согласно данным экспертов «Авто.ру Бизнес». В ценовом диапазоне до 299 тыс. рублей лидирует Lada 2114.

ВАЗ-2114

В сегменте от 300 до 499 тыс. рублей наибольшей популярностью пользуется Lada Granta, а в группе от 500 до 799 тыс. рублей – ее рестайлинговая версия. В категории от 800 тыс. до 1,49 млн рублей первое место занимает Lada Vesta, а среди конкурентов находятся Kia Rio и Volkswagen Polo.

В средней ценовой категории от 1,5 млн до 2,99 млн рублей лидирует Volkswagen Tiguan, а в диапазоне от 3 млн до 4,9 млн рублей на первом месте находится BMW 3-й серии.

Lada Granta

Что касается премиального сегмента, то BMW продолжает доминировать. Модель BMW X5 занимает первую позицию в двух категориях: от 5 млн до 6,9 млн рублей и от 7 млн до 9,9 млн рублей. Также в первой категории популярности выделяются Mercedes-Benz GLE и Lixiang L9, а во второй позиции – BMW X6 и X7.

В самой дорогой категории автомобилей, от 10 млн рублей, наибольшее внимание покупателей привлек Mercedes-Benz G-Класс. Его AMG-версия занимает третье место в этом сегменте, в то время как рестайлинговый BMW X7 находится на втором.

