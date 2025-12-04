#
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Власти Белоруссии дали разъяснения насчет бренда Zubr

Минпром Беларуси опроверг слухи о запуске сборки китайских автомобилей Zubr

В белорусских медиа (а потом и в российских) на этой неделе активно обсуждалась новость о скором начале сборки автомобилей китайской марки Zubr на предприятии СП «Юнисон».

Сообщалось, что на площадке планировали локализовать сразу несколько моделей данного бренда. Однако эта информация не нашла официального подтверждения.

Министерство промышленности Республики Беларусь выступило с опровержением, назвав подобные публикации недостоверными и не соответствующими действительности.

На сегодняшний день ни одно предприятие автомобильной отрасли не получало разрешительной документации для производства транспортных средств под маркой Zubr.

Официальное заявление министерства сделано с целью пресечь дальнейшее распространение непроверенных данных, которые вводят в заблуждение общественность и деловых партнеров.

Ведомство принесло извинения за возможные неудобства, вызванные этой ситуацией, и обратилось к представителям средств массовой информации с призывом проявлять ответственность и тщательно проверять факты перед публикацией.

Минпром заверил, что будет и в дальнейшем оперативно информировать обо всех значимых событиях в промышленной сфере через свои официальные каналы коммуникации.

Таким образом, тема появления на белорусских конвейерах автомобилей Zubr на данный момент закрыта.

Источник:  Минпром Республики Беларусь
Алексеева Елена
04.12.2025 
Фото:Zubr
