От 1,6 млн рублей: анонсированы новые белорусские кроссоверы

В Беларуси представлена новая автомобильная марка Zubr

В Беларуси была презентована новая автомобильная марка Zubr, автомобили которой будут собираться на заводе «Юнисон». Прототипами служили машины китайского бренда Forthing. Открыты предзаказы на пять моделей.

Как сообщили в компании, планируется поэтапное увеличение уровня локализации, и со временем автомобили Zubr будут оснащаться все большим количеством белорусских компонентов. Производство налажено на заводе «Юнисон».

Все модели Zubr разработаны на основе автомобилей китайского производителя Forthing (в Китае – Fengxing), который входит в состав Dongfeng Motor. В частности, белорусские версии основаны на моделях SX3, T5, T5L, T5 EVO и Hedmos, которые были адаптированы к эксплуатации в белорусских условиях.

Предзаказы принимаются на все пять моделей: Legenda, Volat, Talisman, Zorka и Relikt. Стартовая цена для моделей Legenda и Volat составляет 59 900 белорусских рублей (приблизительно 1,6 млн российских рублей), для Talisman – от 71 900 белорусских рублей (около 1,93 млн рублей), для Zorka – 75 000 белорусских рублей (примерно 2,01 млн рублей), а для Relikt – от 79 900 белорусских рублей (около 2,14 млн рублей).

Zubr Legenda
Zubr Talisman
Zubr Volat
Zubr Zorka
Zubr Relikt

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Источник:  av.by
Ушакова Ирина
Фото:Zubr
03.12.2025 
Фото:Zubr
