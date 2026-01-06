Назад в будущее — на фантастическом грузовике Dekra!

Блогер рассказал об опередившем время концептуальном тягаче Dekra EuroTruck 1

В Сети вспомнили о концепте седельного тягача Dekra EuroTruck 1, разработанном в конце 1980-х.

Эта машина была совместным детищем сертификационного бюро Dekra, компании Mercedes-Benz и независимого на тот момент тюнинг-ателье AMG. Кроме того, к проекту подключили более 30 немецких компаний – для разработки внешнего облика и интерьеров кабины и трейлера и прочих вспомогательных работ. За основу взяли самый современный на тот момент седельный тягач Mercedes-Benz – и водрузили на него совершенно иную «надстройку».

Ввиду максимально гладких обводов кабины, почти невидимого сочленения с фурой и аэродинамичного обвеса машина имела очень низкое сопротивление воздуху и хорошо экономила топливо. Кроме того, машину нашпиговали экспериментальными технологиями, получив самую настоящую лабораторию на колесах. В кабине с ориентированным на водителя «кокпитом» имелся телефон, факс и система обзора назад через камеры, а в полуприцепе организовали максимально комфортабельный автодом.

