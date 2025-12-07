«Бабушкина схема» при продаже машины: как избежать обмана

Юрист Палюлин предрек рост на 50–70% «бабушкиных схем» при продаже авто

Преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин прогнозирует, что в 2026 году случаи применения схемы мошенничества, известной как «бабушкина схема», при продаже автомобилей в России могут увеличиться на 50–70% по сравнению с 2025 годом.

Данная схема, направленная на обман пенсионеров, достигла и автомобильного сектора. По информации издания Baza, в Москве произошел случай изъятия Volkswagen Tiguan, за который покупатель заплатил 1,8 млн рублей. Автомобиль находился под залогом у пожилой женщины, ставшей жертвой мошенников, и, таким образом, покупатель остался и без машины, и без денег.

Палюлин отметил, что точных данных о количестве мошенничеств с использованием «бабушкиных схем» в автомобильной продаже нет, так как такая статистика пока не ведется. Однако, если суды продолжат удовлетворять иски по недвижимости, как это происходило в прошлом году, мошенники могут начать активно переходить к аналогичным аферам с автомобилями.

« Из-за роста мошенничеств в сфере недвижимости можно ожидать и роста мошенничеств с автомобилями на 50–70%. Не стоит думать, что наличие иномарки у добросердечного пенсионера – это редкость. Оформление автомобилей на пенсионеров для снижения транспортного налога стало удобным способом обмана. Мошенникам легче находить жертв среди тех, кто не часто проверяет документы и не подозревает о возможных последствиях »,

Эксперт порекомендовал людям быть внимательными при заключении сделки. Например, если продавец не помнит, когда он последний раз использовал авто или путает дату последнего техосмотра, это должно вызвать подозрения.

Кроме того, Палюлин настоятельно рекомендовал проводить стандартную проверку автомобиля через ГИБДД на наличие залогов, угонов и других ограничений. Также полезно проверить зарегистрированные залоги на сайте Нотариальной палаты.

Он рекомендовал также анализировать историю продавца: если это пенсионер, стоит запросить справку из психоневрологического диспансера. При сделке можно пригласить врача для медосмотра продавца на месте, добавил он. Весь процесс переговоров следует записывать на видео, чтобы зафиксировать момент, когда продавец подтверждает свое желание продать машину без давления и в неблагоприятных условиях, заключил Палюлин.

