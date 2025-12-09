Недобросовестных водителей в случае ДТП ждет еще один штраф

#
Hyundai Santa Fe
9 декабря
Этот проверенный корейский кроссовер снова в РФ и доступнее китайских конкурентов
Hyundai Santa Fe предлагают в России по цене от...
9 декабря
В компаниях GAC и Geely ответили на вопрос о...
9 декабря
Димитровградский автоагрегатный завод перейдет...

За аварию без полиса ОСАГО хотят ввести дополнительный штраф

Автомобилистов, попавших в ДТП без действующего полиса ОСАГО, могут ждать дополнительные финансовые санкции.

С такой инициативой выступил Александр Холодов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности. По его замыслу, в Кодекс об административных правонарушениях должна быть введена отдельная статья, устанавливающая особый штраф для участника аварии, не оформившего обязательную страховку.

Особенность этого предложения заключается в том, что штраф будет назначаться вне зависимости от вины водителя в самом происшествии – достаточно факта участия в ДТП без ОСАГО. То есть – попал в аварию не имея полиса – получи повышенный штраф.

Как пояснил Холодов, эта мера призвана дополнительно защитить законопослушных автовладельцев, которые, имея страховку, все равно страдают в авариях с теми, кто ее не оформил.

Идея, по словам эксперта, еще нуждается в детальном обсуждении и расчетах, но ее цель – усилить защиту прав тех, кто исполняет свои обязанности в полном объеме.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
09.12.2025 
Фото:Depositphotos
