Что означает расширение тарифного коридора автогражданки (с сегодняшнего дня)

С сегодняшнего вступают в силу изменения в регулировании цен на обязательную автогражданку. Банк России установил новый порядок, согласно которому страховые компании получают большую свободу в ценообразовании.

Что изменится в жизни автомобилистов с декабря — 5 важных моментов

Диапазон допустимых тарифов (так называемый «тарифный коридор») будет увеличен на 15% как в сторону повышения, так и в сторону понижения базовых ставок.

Для владельцев мотоциклов изменение будет более значительным – границы коридора для этого вида транспорта расширяются на 40%.

Это первая за три с лишним года корректировка тарифного коридора, подчеркивают в Банке России.

Предыдущие значения действовали с осени 2022 года. За прошедший период в отрасли накопился существенный дисбаланс: согласно данным регулятора, средний размер страховой выплаты по ОСАГО с того времени вырос на 50%. Заявлено, что расширение границ позволит предлагать более выгодную стоимость полиса аккуратным водителям, а виновникам аварий продавать страховки дороже.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Расширение тарифа в обе стороны – фикция. Для отвода глаз. Понятно, что применяться будет только верхняя часть этого расширения – полисы будут дорожать.

Можно предположить, что повышение тарифов оттолкнет какое-то количество водителей от покупки полисов ОСАГО. Камерного контроля за наличием полисов пока нет. Как и в каком объеме выполнено поручение президента «принять меры» к 1 ноября для введения камерного контроля не очень понятно – пока никто не отчитался.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
09.12.2025 
