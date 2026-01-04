На таком — хоть на Северный полюс! Крутые машины из СССР

Названы советские седельные тягачи с самыми теплыми кабинами

Январский морозец – самое время вспомнить, на чем ходили в рейс советские дальнобойщики.

В эпоху, когда не было тахографов, GPS, системы ЭРА-ГЛОНАСС и прочих отслеживающих штук, график работы у водителя мог быть такой, что в кабине грузовика подчас приходилось натурально жить – особенно зимой. В ситуации, когда за бортом «минус 40», мелочей не бывает, и только достаточно теплая кабина спасет твою жизнь.

В новом видео вспомнили и сравнили легендарные советские машины: КрАЗа-258, ЗИЛ-130В1, МАЗ-6422, КАМАЗ-54112...

В комментариях к видео спорят, что лучше, «СуперМАЗ» или все же народный магистральник от КАМАЗа... И вспоминают, что на КрАЗах и Уралах водители сами делали спальные отделения и ставили «радикулитки» – масляные радиаторы, с которыми можно было организовать в кабине натуральный «Ташкент»...

А у вас есть зимние воспоминания о советских тягачах?

