Бывший автозавод General Motors в Петербурге готовят к перезапуску
Компания «АГР» (AGR Automotive Group) планирует перезапустить производство на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который ранее принадлежал американскому автопроизводителю General Motors (GM). В Telegram-канале «АГР» сообщается о начале набора сотрудников.
Согласно объявлениям о вакансиях, завод ищет ряд специалистов. Требуется персонал в роли электромехаников, техников, комплектовщиков, операторов линий и водителей погрузчиков. Кроме этого, открыты вакансии для административного персонала.
Кандидатам предлагается «конкурентная заработная плата», а также возможность трансфера из нескольких районов Санкт-Петербурга и близлежащих пригородов.
Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.