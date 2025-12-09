Бывший автозавод General Motors в Петербурге готовят к перезапуску

На бывший автозавод General Motors в Шушарах начали набирать сотрудников

Компания «АГР» (AGR Automotive Group) планирует перезапустить производство на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который ранее принадлежал американскому автопроизводителю General Motors (GM). В Telegram-канале «АГР» сообщается о начале набора сотрудников.

Согласно объявлениям о вакансиях, завод ищет ряд специалистов. Требуется персонал в роли электромехаников, техников, комплектовщиков, операторов линий и водителей погрузчиков. Кроме этого, открыты вакансии для административного персонала.

Кандидатам предлагается «конкурентная заработная плата», а также возможность трансфера из нескольких районов Санкт-Петербурга и близлежащих пригородов.

