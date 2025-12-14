Citroën Elo – практичный семейный минивэн нового формата

Citroën Elo может возродить забытый сегмент MPV, если понравится покупателям

Новый концепт-кар Citroën Elo – это смелая попытка вернуть на дороги почти забытый класс минивэнов (MPV), вытесненных однотипными, но по-прежнему модными сейчас кроссоверами.

Бренд с вековой историей, известный своим нестандартным подходом, представил компактный электромобиль, который удивляет просторным салоном и гибкой возможностью трансформации пространства.

Название «Elo» складывается из слов Rest, Play und Work (Отдых, Игра и Работа), причем название образуют не первые, как это принято, а вторые буквы каждого слова.

Проект разработан совместно с французским брендом спортивных товаров Decathlon (Декатлон). При этом Decathlon внес свой вклад, как специалист по товарам для отдыха. Например, одним из результатов сотрудничества стала переделка проема багажника, в котором теперь размещено сиденье, где можно переобуться после похода. Также на дверях появились крючки для крепления тента.

Citroën Elo

Задняя часть салона мгновенно превращается в спальное место с видом на звезды через два люка в крыше, а специальные кронштейны позволяют установить потолочный проектор для киносеансов. Водительское кресло легко разворачивается на 180 градусов, создавая мобильный офис.

Инновации коснулись и деталей: «умные» шины Goodyear следят за давлением и износом, а новая проекционная система на лобовом стекле, по заверению производителя, значительно экономичнее, чем обычный проекционный дисплей. При этом некоторые спорные находки, вроде встроенного отсека для игры в боулинг или раздвижных дверей, в серию вряд ли пойдут.

Будущее модели пока не определено. Citroën изучает реакцию публики, и если Elo получит зеленый свет, учитывая запас хода от 400 км и цену ниже 40 000 евро, что сделает его потенциально доступным и практичным семейным электромобилем нового формата.

