Китайцы получили право торговать в РФ премиальными запчастями

Принадлежащий марке Changan суббренд Avatr зарегистрировал товарный знак в России, сообщает источник со ссылкой на базу данных Роспатента.

Судя по опубликованному документу, правообладателем знака является марка Avatr со штаб-квартирой в китайском городе Чунцин. Под этим знаком компания получает право распространять в России широкий спектр товаров автопрома: электрические и автономные транспортные средства, легковые и спортивные авто, а также шасси, электродвигатели, амортизаторы, колесные диски, рулевые колеса и элементы кузова.

Четырехугольник с расходящимися из нижней части к углам линиями – рулевые эмблемы на основе этого знака имеют рельефное исполнение
Четырехугольник с расходящимися из нижней части к углам линиями – рулевые эмблемы на основе этого знака имеют рельефное исполнение
Официально в РФ люкс-бренд Avatr совсем недавно: в январе 2025-го состоялся дебют первой модели – полноразмерного электрического кроссовера Avatr 11. В декабре к нему добавился фастбек Avatr 12, а на следующий год запланирована российская премьера гибридного кроссовера Avatr 07.

Источник:  Авто Mail
