Как Туарег, но с запасом хода более тысячи км — скоро в России

Новый гибридный кроссовер Avatr 07 появятся в России в 2026 году

В 2026 году бренд Avatr расширит российскую линейку гибридными моделями, сообщает источник со ссылкой на комментарий президента «Changan Евразия» Суня Цзэцзюня «Известиям».

Люкс-бренд Avatr, созданный Changan, Huawei и CATL, пришел в Россию в январе 2025-го, запустив полноразмерный электрический кроссовер Avatr 11. К концу года российское ОТТС получил и фастбек Avatr 12, но он пока не стартовал, и он – тоже электрический. Как ранее сообщал «За рулем», третьей моделью Avatr в РФ должен стать гибридный кроссовер Avatr 07 – очевидно, Цзэцзюнь имел в виду именно его.

Avatr 07

Габариты аватровской «семерки» – 4825 х 1980 х 1610 мм при базе 2940 мм, то есть это класс Volkswagen Tuareg.

Гибридная установка тут – последовательная: 1.5 турбо работает как генератор, заряжая батарею, которая, в зависимости от версии, питает либо один электромотор (на задней оси – в базе привод задний) с отдачей 314 л.с., либо два (добавляется передняя ось и еще 178 л.с.), в связи с чем разгон до «сотни» будет или 6,6 с или 4,9 с... Все здорово, но на ценах машин с такими ТХ новый утильсбор точно скажется.

