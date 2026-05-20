Как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле в жару? Советы эксперта

Никита Архипов рассказал, как не простудиться под кондиционером и не сломать его

С наступлением жаркой погоды автомобильный кондиционер превращается в незаменимого помощника – он не только прохладу дарит, но и безопасность на дороге обеспечивает. Душный перегретый салон выматывает водителя быстрее, внимание рассеивается. Однако пользоваться климатической системой надо с умом, иначе есть риск и здоровью навредить, и оборудование угробить. Руководитель направления по развитию сервиса «Рольф» Никита Архипов поделился полезными советами.

Сразу после того, как машина простояла на жаре, не стоит колотить кондиционер на полную мощность.

Эксперт советует сперва на пару минут распахнуть двери или опустить окна, чтобы выпустить наружу скопившийся раскаленный воздух. Только после этого имеет смысл включать охлаждение. При таком подходе салон остывает быстрее, да и нагрузка на систему меньше.

Не ставьте самую низкую температуру, которую только может выдать климат-контроль. Идеальный перепад с уличным показателем – в районе 5-7 градусов. Допустим, на градуснике за бортом +32°C, значит, смело выставляйте +23…+25°C. Сами воздушные потоки направляйте вверх или в сторону – на лобовое стекло, но никак не прямо в лицо, шею или грудь. Сам по себе кондиционер не провоцирует болезни, а вот резкий контраст температур и ледяная струя, бьющая в упор, запросто могут вызвать дискомфорт.

Режим рециркуляции – вещь хорошая, чтобы быстро охладить салон в начале пути, но увлекаться им не стоит. Если ездить только на «внутреннем круге», воздух становится спертым, растет влажность, и самочувствие может ухудшиться. За пару минут до финиша Архипов рекомендует выключать кондиционер, оставляя вентилятор работать. Эта нехитрая процедура подсушит испаритель, а значит, риск появления неприятного запаха, бактерий и плесени заметно снизится.

Исправный кондиционер охлаждает салон бодро, и из дефлекторов дует ощутимо холодным воздухом. Если же при уличной температуре от +25°C оттуда еле пробивается прохлада, салон прогревается на солнце, а система включается с задержкой или отключается в пробке, это прямой повод ехать на диагностику.

Самая частая причина вялого охлаждения – утечка хладагента. Тут важно понимать: фреон сам по себе не расходуется, как бензин или масло. Если его стало меньше, значит, в системе утечка. Микротрещина в трубке, изношенное уплотнительное кольцо, поврежденный конденсер или клапан – вариантов масса. Именно поэтому заправлять кондиционер «для профилактики» бессмысленно. Сначала нужно проверить давление и герметичность, а уже потом лить строго ту массу, что прописана производителем.

Заправка на глаз, как предупреждает эксперт, может выйти боком. Недолив даст слабое охлаждение, а вот перелив создаст избыточное давление, нагрузит компрессор и вполне способен вывести систему из строя или заставить ее отключиться аварийно.

В жару особенно остро проявляются проблемы с радиатором кондиционера. Он стоит первым в очереди на «обстрел» грязью, тополиным пухом, мошкарой и дорожной пылью – обычно спереди основного радиатора двигателя. Если он забит, охлаждение будет плохим именно в пробках и при медленной езде. Лето – время проверить, насколько он чист.

Не забывайте и про салонный фильтр. Забитый, он резко снижает напор воздуха из дефлекторов, и водитель грешит на слабый кондиционер, хотя проблема в другом. Менять его надо минимум раз в год, а если ездите по пыльным дорогам или дышите выхлопами в пробках – так и чаще.

Архипов предупреждает: если вы слышите гул, скрежет, металлический стук или компрессор нервно щелкает муфтой, это повод для беспокойства. Затхлый или кислый запах из воздуховодов – тоже не норма. Сыростью пахнет не от фреона, а от грязного испарителя, фильтра или самих воздуховодов. Слабую антибактериальную обработку можно провести самому с помощью аэрозольного баллончика, но это скорее профилактика. Если вонь сильная или возвращается с завидной регулярностью, без сервиса не обойтись.

Лучшее время для проверки кондиционера – не пик жары, а момент, когда температура за окном уверенно держится выше +10…+15°C. На станции специалисты смотрят не просто, дует холодом или нет. Они меряют давление в контурах, температуру на выходе, оценивают работу компрессора, вентиляторов, датчиков, состояние радиатора и ищут утечки.

Коротко главное для знойного дня: откройте все двери проветриться, включайте охлаждение без фанатизма, не дуйте на себя ледяным потоком и прислушивайтесь к поведению системы. Стала хуже холодить, шумит, пахнет сыростью или глохнет в пробке – не надо просто доливать фреон, везите на полноценную диагностику, резюмировал эксперт.