Чтобы и в городе, и по грунтовкам — как выбрать такие шины?

Олег Марков рассказал о шинах, не боящихся грязи и не буксующих на неровностях

Универсальных летних шин, которые идеально подойдут под абсолютно все условия эксплуатации, пока не изобрели.

Однако шины, адаптированные под нетипичные дорожные условия и частые съезды с асфальта на грунтовые дороги, действительно существуют. Согласно установленной условной классификации, такие шины относятся к категории All Terrain (AT), что дословно означает шины, готовые к поездкам по любым покрытиям. В чем их особенности, «За рулем» выяснил у эксперта холдинга «Кордиант».

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– Сцепные свойства АТ шин адаптированы к движению, в том числе, по грунтовым дорогам – как сухим, так и размытым после дождя. Протектор подобных шин имеет увеличенное количество «шашек», то есть элементов протектора, имеющих дополнительные кромки зацепления, что помогает шине лучше цепляться за выступы дорожного полотна. При движении по грязи протектор таких шин хорошо самоочищается и меньше заполняется грязью, что обеспечивает более эффективную тягу и уменьшает пробуксовку.

Также шины категории AT имеют более глубокий рисунок протектора и утолщенные боковины, что придает повышенную стойкость от повреждений выступающими участками покрытия и камнями.

Еще одно отличие – усиленная конструкция в сравнении, например, с шоссейными шинами – двухслойный каркас, более твердый состав резиновой смеси и прочие специальные элементы внутри шины делают ее более прочной и выносливой.

При этом нужно понимать, что АТ шины не являются в полной мере внедорожными и при этом не любят скоростной езды по трассе, являясь, по сути, компромиссом с использованием автомобиля на асфальте и за его пределами в примерно равном соотношении.

Если вы обладатель кроссовера или внедорожника с поездками как по ровным покрытиям, так и по дорогам плохого качества, в том числе грунтовым – использование All Terrain шин обеспечит оптимальный баланс характеристик.