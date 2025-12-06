#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Автопилот отвез пьяного водителя домой, но его все равно лишили прав

Водителя Avatr 11, который полностью отдал управление автопилоту, лишат прав

В Китае произошел громкий инцидент, связанный с электрическим кроссовером Avatr 11.

Автомобиль, используя функцию интеллектуальной навигации, почти доставил своего пьяного владельца и его друга домой после ужина в ресторане. Однако в тоннеле авто остановилось, создав серьезную аварийную ситуацию.

По данным портала «Китайские автомобили», кроссовер, управляемый автопилотом, не смог завершить поездку, так как водитель должен следить за дорогой и держать руки на руле. Оба мужчины уснули в процессе поездки.

Система, отслеживающая состояние водителя, попыталась разбудить пассажиров с помощью звуковых сигналов, но после нескольких неудачных попыток транспортное средство включило аварийные огни, замедлило движение и остановилось.

Прибывшие на место полицейские увидели странную ситуацию и разбудили нетрезвых друзей. По итогам случившегося водителю может грозить уголовное наказание, так как уровень алкоголя в его крови превышал допустимые нормы.

В лучшем варианте ему грозит штраф в 1 тысячу юаней (около 11 тысяч рублей) и лишение прав на полгода. Представители министерства общественной безопасности Китая сделали заявление, подчеркивая, что полагаться исключительно на автопилот не только крайне опасно, но и незаконно, возложив всю ответственность на владельца автомобиля.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Avatr
06.12.2025 
