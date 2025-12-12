Kia зарегистрировала в РФ товарные знаки

Kia запатентовала в России четыре товарных знака

Компания Kia зарегистрировала в Российской Федерации несколько товарных знаков, они появились в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В числе зарегистрированных объектов – два основных логотипа компании, как старый, действовавший с 1994 по 2021 год, так и новый, представленный с 2021 года.

Также корейский производитель запатентовал товарные знаки Kia Automode, связанный с автономным управлением автомобилями, и Kia Uvo – мультимедийную систему. Все поданные заявки пришли от главного офиса Kia в Южной Корее, а права на зарегистрированные товарные знаки будут действовать до 2034 года.

Однако регистрация товарного знака в России не подразумевает возврат Kia на российский рынок, а служит защитой авторских прав компании.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube