Kia зарегистрировала в РФ товарные знаки
Компания Kia зарегистрировала в Российской Федерации несколько товарных знаков, они появились в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
В числе зарегистрированных объектов – два основных логотипа компании, как старый, действовавший с 1994 по 2021 год, так и новый, представленный с 2021 года.
Также корейский производитель запатентовал товарные знаки Kia Automode, связанный с автономным управлением автомобилями, и Kia Uvo – мультимедийную систему. Все поданные заявки пришли от главного офиса Kia в Южной Корее, а права на зарегистрированные товарные знаки будут действовать до 2034 года.
Однако регистрация товарного знака в России не подразумевает возврат Kia на российский рынок, а служит защитой авторских прав компании.
