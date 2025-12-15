Первый лед на дорогах: как встретить зиму без аварий и непредвиденных расходов

Бородин: Увод авто при торможении или мягкая педаль говорят об износе деталей

С понижением температуры традиционно растет количество аварий и дорожных происшествий. Сложные погодные условия добавляют риска даже опытным водителям.

Однако многие неприятности можно предотвратить – достаточно вовремя провести технический осмотр, оценить состояние автомобиля и подготовить ключевые системы автомобиля к холодам, отмечают специалисты «СберСтрахования».

Для поездок в регионах со снежными зимами особенно важно выбирать действительно качественные шины. Даже если старый комплект кажется рабочим, при первой гололедице он может подвести: на морозе резина теряет эластичность, и чем жестче покрышка, тем хуже сцепление с дорогой. Помните, срок их службы – не более 10 лет.

На скользкой дороге критичны даже несколько лишних метров тормозного пути – в плотном городском потоке этого достаточно, чтобы попасть в аварию.

Мнение эксперта

Павел Бородин, директор проектов каско «СберСтрахования»:

– Зимой риск увеличивается: тормозной путь становится длиннее даже при тонком слое воды или слякоти. Поэтому важно заранее проверить состояние тормозной системы – толщину колодок, отсутствие вибраций при торможении, уровень тормозной жидкости. Если автомобиль при остановке тянет в сторону или педаль тормоза становится мягкой, это, как правило, указывает на износ деталей или воздух в системе. На гололеде тормоза должны работать предсказуемо, поэтому лучше провести диагностику на СТО еще до первых заморозков.

С наступлением морозов сразу проявляются слабые места автомобиля. Страдает аккумулятор: после пяти лет даже при –10 °C возможны проблемы с запуском. О необходимости его замены сигнализируют возраст (3–5 лет) и трудный холодный пуск. При сомнениях стоит проверить падение напряжения при холодном пуске – этот тест даст точное представление о состоянии батареи.

Короткий день и снегопады ухудшают обзор, делая исправные фары вопросом безопасности. Проверьте лампы и регулировку света: неправильная настройка слепит встречных водителей и плохо освещает дорогу.

Дорожные реагенты разрушают ЛКП и металл. Чтобы защитить автомобиль, обработайте защитными составами пороги, арки и днище. Если нет времени – просто регулярно мойте автомобиль после длительных поездок по трассе.

Зимой сильнее заметен износ щеток: резина на морозе дубеет. Если стекло очищается с полосами или скрипом – щетки пора менять. Для зимы лучше бескаркасные модели или с кожухом – они меньше примерзают. Оптимальная частота замены дворников – дважды в год.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»