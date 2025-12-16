#
Ключ-карта Lada Vesta 2026
16 декабря
Иначе заглохнет: как работает штатный автозапуск на Весте 2026 года
АВТОВАЗ разъяснил нюансы работы системы...
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4
16 декабря
Duster Hybrid-G: двойной удар по бездорожью и заправкам
Представлен гибрид Duster 4x4 на бензине и...
Онлайн-калькулятор упростит оплату утильсбора
16 декабря
Онлайн-калькулятор упростит оплату утильсбора
Ярослав Нилов предложил создать сервис для...

Duster Hybrid-G: двойной удар по бездорожью и заправкам

Представлен гибрид Duster 4x4 на бензине и газе, способный проехать до 1500 км

Новый Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 дебютировал с новейшей силовой установкой, сочетающей гибридную технологию и двигатель, способный работать как на бензине, так и на сжиженном газе (пропан).

Эта модель отвечает на растущий спрос клиентов, предлагая автоматическую коробку передач в полноприводной версии. Также впервые бренд предлагает подрулевые лепестки для ручного переключения.

Уникальная система включает 1.2-литровый бензиновый двигатель на передней оси и 23-киловаттный электромотор на задней, что в сумме дает 150 л.с. Особенностью новой модификации стала возможность заправляться не только бензином, но и пропаном.

Бензин и сжиженный газ хранятся в резервуарах емкостью 50 литров каждый, при этом бензобак вытеснил запасное колесо. В результате совокупный запас хода кроссовера составляет до 1500 километров.

Электромотор на задней оси имеет две передачи: одну для бездорожья, вторую – для высоких скоростей.

Во время тестов в пустыне Агафай в Марокко Duster уверенно преодолевал каменистые участки благодаря дорожному просвету в 22 см и четырем режимам движения: «Авто», «Эко», «Снег» и «Грязь/Песок». Также доступны блокировка дифференциала и система контроля спуска. Несмотря на легкость рулевого управления на сложных участках, автомобиль демонстрирует точную управляемость и высокую прочность кузова.

Стартовая цена новинки составляет 27 490 евро. Однако для тех рынков, где газовое топливо остается нишевым, Dacia рассматривает возможность выпуска дополнительной чисто бензиновой версии. Решение пока не принято, но компания подтверждает свою приверженность инновациям, впервые опередив в этом материнскую компанию Renault.

Источник:  Auto-Medienportal
Алексеева Елена
Фото:Renault
16.12.2025 
Фото:Renault
