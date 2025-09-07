Dacia удивила первым в мире гибридом Duster на газе с электрическим полным приводом

Dacia Bigster и Duster получили новый высокотехнологичный полный привод

Dacia представила для кроссоверов Bigster и Duster принципиально новую силовую установку – Hybrid-G 150 4x4.

Этот гибридный комплекс, который пока не предлагает даже материнская компания Renault, впервые объединяет технологию мягкого гибрида, двухтопливную систему на бензине и сжиженном газе и электрический полный привод.

В основе системы лежит 1.2-литровый двухтопливный двигатель, работающий на бензине и сжиженном газе (СНГ), мощностью 140 л.с. на передней оси. Он работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями. Задняя ось приводится в движение самостоятельным электромотором на 31 л.с. с двухступенчатой коробкой передач. Общая мощность системы составляет 154 л.с.

Благодаря заднему электродвигателю и батарее 48 В автомобиль может до 60% времени в городе двигаться только на электротяге. Два больших бака (по 50 л каждый для бензина и сжиженного газа) обеспечивают запас хода до 1500 километров (согласно циклу WLTP).

Двухступенчатая коробка передач разработана для обеспечения более высокого крутящего момента на низких скоростях, что, естественно, должно улучшить тяговые характеристики, особенно на бездорожье. Электрический полный привод может быть активирован на скорости до 140 км/ч. На нейтральной передаче электродвигатель отключается, что снижает потери на трение. Это делает режим работы только на передних колесах (2WD) наиболее экономичным.

По утверждению инженеров бренда, эта модель на 30% экономичнее предыдущей гибридной версии 4x4. Водителям доступны режимы для разных условий: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock и Hill Descent Control.

Ожидается, что новые Bigster и Duster поступят в продажу в конце 2025 года, цены пока неизвестны.