#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Dacia удивила первым в мире гибридом Duster на газе с электрическим полным приводом

Dacia Bigster и Duster получили новый высокотехнологичный полный привод

Dacia представила для кроссоверов Bigster и Duster принципиально новую силовую установку – Hybrid-G 150 4x4.

Рекомендуем
Эта недорогая иномарка (от 350 тысяч) не особо востребована — и зря!

Этот гибридный комплекс, который пока не предлагает даже материнская компания Renault, впервые объединяет технологию мягкого гибрида, двухтопливную систему на бензине и сжиженном газе и электрический полный привод.

В основе системы лежит 1.2-литровый двухтопливный двигатель, работающий на бензине и сжиженном газе (СНГ), мощностью 140 л.с. на передней оси. Он работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями. Задняя ось приводится в движение самостоятельным электромотором на 31 л.с. с двухступенчатой коробкой передач. Общая мощность системы составляет 154 л.с.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Благодаря заднему электродвигателю и батарее 48 В автомобиль может до 60% времени в городе двигаться только на электротяге. Два больших бака (по 50 л каждый для бензина и сжиженного газа) обеспечивают запас хода до 1500 километров (согласно циклу WLTP).

Двухступенчатая коробка передач разработана для обеспечения более высокого крутящего момента на низких скоростях, что, естественно, должно улучшить тяговые характеристики, особенно на бездорожье. Электрический полный привод может быть активирован на скорости до 140 км/ч. На нейтральной передаче электродвигатель отключается, что снижает потери на трение. Это делает режим работы только на передних колесах (2WD) наиболее экономичным.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По утверждению инженеров бренда, эта модель на 30% экономичнее предыдущей гибридной версии 4x4. Водителям доступны режимы для разных условий: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock и Hill Descent Control.

Ожидается, что новые Bigster и Duster поступят в продажу в конце 2025 года, цены пока неизвестны.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Dacia
Количество просмотров 2245
07.09.2025 
Фото:Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31