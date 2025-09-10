#
В России уже можно купить гибридный Renault Duster, отпугивает только «премиальная» цена

Кроссовер Renault Duster 2025 года выпуска продают за 4 303 000 рублей

У одного московского дилера появился в продаже долгожданный новый Renault Duster 2025 модельного года.

Автомобиль предлагается в гибридной версии и уже готов к оформлению. Однако особенностью автомобиля стала его цена – 4 303 000 рублей. Такой прайс делает этого «француза» прямым конкурентом более крупным и мощным кроссоверам из Китая.

Несмотря на французский VIN, согласно данным о происхождении, данный экземпляр был произведен, скорее всего, в Турции. Полноприводный Дастер оснащен современной гибридной силовой установкой, это бензиновый трехцилиндровый мотор объемом 1.2 литра, который дополнен 48-вольтным стартер-генератором. Общая мощность системы составляет 130 л.с.

Renault Duster
Renault Duster

Кроссовер радует хорошо укомплектованным салоном, здесь цифровая приборная панель, климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также датчики слепых зон и круиз-контроль.

Все необходимые таможенные платежи, включая утильсбор, уже уплачены, что позволяет новому владельцу сразу приступить к регистрации автомобиля в ГИБДД.

И все-таки под вопросом остается обоснованность такой запредельной стоимости. Для сравнения, сегодня автомобили классом гораздо выше можно купить за сопоставимые суммы, например, кроссоверы Exeed TXL в максимальной комплектации продаются за 4,2 млн рублей, а Hongqi HS5 – от 3,8 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Renault
10.09.2025 
Фото:Renault
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31