В России уже можно купить гибридный Renault Duster, отпугивает только «премиальная» цена

Кроссовер Renault Duster 2025 года выпуска продают за 4 303 000 рублей

У одного московского дилера появился в продаже долгожданный новый Renault Duster 2025 модельного года.

Автомобиль предлагается в гибридной версии и уже готов к оформлению. Однако особенностью автомобиля стала его цена – 4 303 000 рублей. Такой прайс делает этого «француза» прямым конкурентом более крупным и мощным кроссоверам из Китая.

Несмотря на французский VIN, согласно данным о происхождении, данный экземпляр был произведен, скорее всего, в Турции. Полноприводный Дастер оснащен современной гибридной силовой установкой, это бензиновый трехцилиндровый мотор объемом 1.2 литра, который дополнен 48-вольтным стартер-генератором. Общая мощность системы составляет 130 л.с.

Renault Duster

Кроссовер радует хорошо укомплектованным салоном, здесь цифровая приборная панель, климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также датчики слепых зон и круиз-контроль.

Все необходимые таможенные платежи, включая утильсбор, уже уплачены, что позволяет новому владельцу сразу приступить к регистрации автомобиля в ГИБДД.

И все-таки под вопросом остается обоснованность такой запредельной стоимости. Для сравнения, сегодня автомобили классом гораздо выше можно купить за сопоставимые суммы, например, кроссоверы Exeed TXL в максимальной комплектации продаются за 4,2 млн рублей, а Hongqi HS5 – от 3,8 млн рублей.