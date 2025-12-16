Dongfeng, Nissan и BAIC возродят забытый испанский автобренд

Марка Santana будет возрождена благодаря Dongfeng, Nissan и BAIC

Совместное предприятие Nissan и Dongfeng объявило о выходе нового пикапа под маркой Santana, что символизирует возвращение бренда, который прекратил существование в 2011 году.

По информации портала Autohome, данный автомобиль является обновленной версией Dongfeng Z9 и будет доступен в двух вариантах: с дизельным двигателем и гибридной системой.

С внешностью Santana 400 особых изменений по сравнению с предыдущей моделью не наблюдается. В дизельной версии 400 D пикап оснастят 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 190 лошадиных сил при крутящем моменте 500 Нм. Он будет предлагаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным автоматом.

Santana 400

Гибридная версия 400 PHEV будет иметь более мощный привод, состоящий из бензинового турбомотора и электродвигателя, в сумме вырабатывающих 428 л. с. такой пикап может разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды и проезжать до 120 километров на электрической тяге.

Место сборки пикапов Santana пока не уточняется, однако издание Autohome сообщило о ценах: дизельная версия будет стоить 44,7 тысячи евро, а гибридная – 29,9 тысячи евро.

Интерьер Santana 400

В 2026 году к проекту возрождения бренда Santana присоединится концерн BAIC, который планирует выпустить внедорожники BJ30 и BJ40 под этим именем. BAIC также намерен разработать уникальные модели для Santana на основе имеющихся платформ. Компания Santana Motor была основана в Испании в 1956 году и изначально занималась производством сельскохозяйственного оборудования, позже переключившись на сборку автомобилей Land Rover, Suzuki и Iveco, прежде чем закрыться из-за финансовых трудностей в 2011 году.

