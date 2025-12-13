#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GAC Aion Y Plus – мощность 204 л.с., передний привод, запас хода 300-430 км, зарядка 20-80% – за полчаса
13 декабря
Яндекс запустит автомобиль такси под собственным брендом
Цена электромобиля UMO 5 от Яндекса составит...
Интерьер Kia Seltos
13 декабря
Раскрыты подробности о новом поколении доступного кроссовера Kia
Kia Seltos второго поколения построен на...
iCaur V27
13 декабря
Стала известна примерная цена ожидаемого в России рамного внедорожника
iCaur V27 выйдет на рынок РФ в 2026 году с...

Самый доступный седан Nissan представлен перед скорым дебютом

Новый доступный седан Nissan Versa обновится и его будут выпускать в Мексике

Новый Nissan Versa нового поколения был замечен в Мексике во время съемок, что говорит о скором публичном дебюте.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Автомобиль представляет собой глубокую модернизацию существующей модели, сохранившую узнаваемый силуэт и крышу. Основные изменения коснулись дизайна.

Передняя часть получила обновление в стиле кроссовера Murano: раздельные фары с черной окантовкой и узкую решетку радиатора. Сзади Versa обзавелась новыми фонарями и слегка переработанной крышкой багажника с крупным шильдиком. Новые колесные диски и свежий цвет кузова Arctic Ice Blue Metallic дополняют обновленный образ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В салоне появятся цифровая приборная панель и улучшенная мультимедийная система, а также расширенный набор ассистентов водителя. Техническая начинка, как ожидается, останется прежней: проверенный 1,6-литровый двигатель в паре с вариатором.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Производство вскоре начнется на заводе в Агуаскальентесе (Мексика).

По данным местных СМИ, новый Versa в первую очередь предназначен для рынков Латинской Америки, где седаны все еще популярны.

Однако Nissan может рассмотреть и возвращение модели в США, если удастся решить вопрос с конкурентоспособной ценой.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 8
13.12.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0