#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan прекращает выпуск своего самого доступного автомобиля
15 июля
Nissan прекращает выпуск своего самого доступного автомобиля
Nissan снимет с производства модели Altima и...
Интерьер Zeekr 009
15 июля
Люксовый семейный минивэн обновится и получит 7-местную версию: известны цены
Zeekr показал обновленный минивэн 009
АВТОВАЗ назвал плюсы повышения утильсбора
15 июля
АВТОВАЗ назвал плюсы повышения утильсбора
АВТОВАЗ: рост утильсбора простимулирует...

Nissan прекращает выпуск своего самого доступного автомобиля

Nissan снимет с производства модели Altima и Versa

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Nissan прекращает в 2025 году выпуск седана Versa – самого маленького и доступного автомобиля в своей линейке. Среднеразмерный седан Altima будет снят с производства в 2026 году, оставив автопроизводителю только один седан — компактный Sentra — наряду со спортивным автомобилем Z, хэтчбеком Leaf EV, пикапом Frontier и множеством кроссоверов и внедорожников.

Nissan Versa
Nissan Versa
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Модель Versa вышла в 2007 году. Спустя два года в продажу вышла менее мощная, урезанная версия, стоившая менее 10 000 долларов.

Nissan Versa первой генерации
Nissan Versa первой генерации

Sentra стоит примерно на 4500 долларов больше базовой Versa.

Nissan Sentra
Nissan Sentra

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Nissan
15.07.2024
Фото:Unsplash | Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Sentra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв