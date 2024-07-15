Nissan прекращает выпуск своего самого доступного автомобиля

Nissan снимет с производства модели Altima и Versa

Nissan прекращает в 2025 году выпуск седана Versa – самого маленького и доступного автомобиля в своей линейке. Среднеразмерный седан Altima будет снят с производства в 2026 году, оставив автопроизводителю только один седан — компактный Sentra — наряду со спортивным автомобилем Z, хэтчбеком Leaf EV, пикапом Frontier и множеством кроссоверов и внедорожников.

Nissan Versa

Модель Versa вышла в 2007 году. Спустя два года в продажу вышла менее мощная, урезанная версия, стоившая менее 10 000 долларов.

Nissan Versa первой генерации

Sentra стоит примерно на 4500 долларов больше базовой Versa.

Nissan Sentra

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Источник: Autonews