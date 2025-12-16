Импорт китайских машин в Россию резко упал: раскрыты причины

Аналитик Целиков: поставки авто из КНР в РФ упали на фоне общего роста экспорта

Китай продолжает активно увеличивать экспорт автомобилей: в ноябре 2025 года поставки готовых машин за границу возросли на 48% по сравнению с предыдущим годом, составив 728 тысяч единиц.

За 11 месяцев текущего года экспорт вырос на 19%, достигнув 6,34 миллиона автомобилей, согласно данным Ассоциации производителей легковых и коммерческих автомобилей Китая (CAAM). В то же время, ситуация с поставками китайских автомобилей в Россию демонстрирует противоположную динамику.

По информации агентства «Автостат», в ноябре в Россию было ввезено 36,9 тысячи легковых и коммерческих автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение за 11 месяцев составило ещё более значительные 68%, с достижением объема в 259 тысяч автомобилей.

По мнению аналитика «Автостата» Сергея Целикова, резкое сокращение импорта китайских автомобилей в Россию происходит под воздействием нескольких факторов. Во-первых, российский рынок автомобилей обобщенно сократился: продажи легковушек и коммерческого транспорта упали на 21%, из них легковых – на 18%.

Во-вторых, на начало года образовался значительный запас автотранспортных средств, размер которых в легковом сегменте оценивался в порядка 500 тысяч единиц, при этом около 400 тысяч из них составили китайские марки.

В коммерческом транспорте объемы запасов были меньшими, но их доля на рынке стала критичной, что вызвало резкий спад импорта коммерческих машин более чем на 90%.

Третий фактор заключается в развитии и запуске сборочных производств китайских брендов на территории России. Статистически объемы производства автомобилей увеличились лишь на 5%, однако стоит отметить, что часть моделей производится под российскими и белорусскими марками, включая новые проекты.

Таким образом, учитывая схемы локализации, реальный объем производства автомобилей с использованием китайской технологии значительно превышает данные, отраженные в официальной статистике брендов.

