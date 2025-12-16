#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ-12 ЗИМ
16 декабря
70-летний ГАЗ-12 ЗИМ в идеальном состоянии выставили на продажу: известна цена
В Сочи продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ после...
Интерьер Lynk & Co 900
16 декабря
В России резко подскочили продажи машин этой марки
Аналитик Целиков: в ноябре 2025 года резко...
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
16 декабря
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
Россияне ежегодно тратят на свои автомобили...

Импорт китайских машин в Россию резко упал: раскрыты причины

Аналитик Целиков: поставки авто из КНР в РФ упали на фоне общего роста экспорта

Китай продолжает активно увеличивать экспорт автомобилей: в ноябре 2025 года поставки готовых машин за границу возросли на 48% по сравнению с предыдущим годом, составив 728 тысяч единиц.

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

За 11 месяцев текущего года экспорт вырос на 19%, достигнув 6,34 миллиона автомобилей, согласно данным Ассоциации производителей легковых и коммерческих автомобилей Китая (CAAM). В то же время, ситуация с поставками китайских автомобилей в Россию демонстрирует противоположную динамику.

По информации агентства «Автостат», в ноябре в Россию было ввезено 36,9 тысячи легковых и коммерческих автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Снижение за 11 месяцев составило ещё более значительные 68%, с достижением объема в 259 тысяч автомобилей.

По мнению аналитика «Автостата» Сергея Целикова, резкое сокращение импорта китайских автомобилей в Россию происходит под воздействием нескольких факторов. Во-первых, российский рынок автомобилей обобщенно сократился: продажи легковушек и коммерческого транспорта упали на 21%, из них легковых – на 18%.

Во-вторых, на начало года образовался значительный запас автотранспортных средств, размер которых в легковом сегменте оценивался в порядка 500 тысяч единиц, при этом около 400 тысяч из них составили китайские марки.

В коммерческом транспорте объемы запасов были меньшими, но их доля на рынке стала критичной, что вызвало резкий спад импорта коммерческих машин более чем на 90%.

Третий фактор заключается в развитии и запуске сборочных производств китайских брендов на территории России. Статистически объемы производства автомобилей увеличились лишь на 5%, однако стоит отметить, что часть моделей производится под российскими и белорусскими марками, включая новые проекты.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Таким образом, учитывая схемы локализации, реальный объем производства автомобилей с использованием китайской технологии значительно превышает данные, отраженные в официальной статистике брендов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 25
16.12.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0