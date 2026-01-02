#
Автоэксперт Нестеренко объяснил, как оценивать автошколы

Эксперт Нестеренко: Нельзя оценивать автошколы по количеству ДТП выпускников

Автошколы нельзя оценивать по количеству аварий, в которые попали их выпускники. Эти учреждения отвечают именно за обучение водителей, а не за их поведение на дорогах, отметил автоэксперт Народного фронта и вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.

Он сообщил, что в России уже предпринимались попытки вводить аналогичные рейтинги, ориентируясь на число студентов, сдавших экзамены с первого раза. По его мнению, нынешние меры чрезмерны.

Алексей Нестеренко, автоэксперт Народного фронта и вице-президент Гильдии автошкол:

– Оценивать автошколы с точки зрения числа их выпускников, попадающих в ДТП, нельзя, потому что автошкола отвечает за подготовку, а не за воспитание водителя, это нужно прививать с детства.

Эксперт добавил, что если придерживаться этого подхода, можно было бы ввести рейтинг инспекторов, являющихся последним звеном перед получением водительских прав. Однако на количество ДТП начинающего водителя влияют не только автошколы и инспекторы, поэтому считать это корректным было бы неуместно, уверен он.

Нестеренко также напомнил о требованиях: перед выдачей прав автошкола должна предоставить студенту минимум 138 часов теоретического обучения и 56 часов практических занятий. Однако на практике эти правила часто нарушаются, поскольку соблюдение норм значительно увеличивает стоимость обучения.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Источник:  ОСН
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
02.01.2026 
Фото:freepik / freepik
