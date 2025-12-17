В РФ упали продажи премиальных китайских автомобилей: в чем причины

Спрос на премиальные китайские машины снизился в России

Рынок новых автомобилей в России сейчас находится в сложной ситуации. За 11 месяцев 2024 года уровень продаж уменьшился на 17,8%. Особенно выражено снижение интереса к премиальным автомобилям из Китая.

Специалисты указывают на высокую стоимость этих моделей и то, что они утратили свою популярность. По информации аналитического агентства «Автостат-Инфо», продажи некоторых китайских люксовых брендов сократились более чем в два раза.

Несмотря на общее падение, некоторые китайские премиальные бренды показывают положительные результаты. Например, Avatr увеличил объемы продаж на 65,5%, реализовав чуть более 1,1 тысячи автомобилей, в то время как Hongqi продал 8,7 тысячи машин, что на 37,2% превышает результаты предыдущего года.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto, считает, что снижение продаж премиальных китайских моделей связано с ужесточением таможенного контроля и дополнительными пошлинами при ввозе через страны ЕАЭС.

Она предполагает, что в 2026 году автопроизводители, которые останутся в «серой зоне» без планов легализации и желаемой адаптации модельного ряда под местные предпочтения, продолжат терять долю на рынке.

