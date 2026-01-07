Chery iCar V27: 1200 км на одной зарядке и реакция в разы быстрее, чем у человека

В Китае открыли предзаказ на мощный внедорожник-гибрид Chery iCar V27

В Китае стартовал предзаказ на принципиально новый кроссовер Chery iCar V27 EREV с гибридной силовой установкой.

Официальные продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2026 года, но первые машины поступят в дилерские центры уже в середине января.

Модель обещает стать по-настоящему «дальнобойной»: благодаря бензиновому двигателю-генератору и мощной батарее общий запас хода по методике CLTC достигает 1200 км. При этом на чистой электротяге можно проехать до 210 км. Самая мощная двухмоторная версия развивает 449 л.с. и разгоняется до сотни за 5 секунд.

iCar V27 не только быстр, но и умен. За автоматическое вождение и безопасность отвечает продвинутая система Falcon 700 ADAS. Ее «мозгом» является мощный чип, обрабатывающий данные с 27 датчиков, включая лидар и камеры. Как утверждает сам производитель, система реагирует на дорожную ситуацию в несколько раз быстрее человека.

Внешность автомобиля классическая для кроссовера: угловатые формы, круглые фары и запаска на задней двери. Пятиместный салон сочетает цифровые технологии (15,4-дюймовый экран на процессоре Snapdragon) с практичностью – здесь насчитывается 50 мест для хранения мелочей. Объем багажника легко трансформируется с 715 до 1818 литров.

Покупателям будет доступно пять цветов кузова, а среди опций – панорамная крыша и премиальная аудиосистема с 23 динамиками и шумоподавлением.

