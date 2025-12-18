Сколько «китайцев» продали в РФ за 20 лет: самые популярные марки

«Автостат»: за 20 лет в России продали 3 млн китайских автомобилей

За последние два десятилетия в России было продано 3 миллиона автомобилей китайского производства, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он отметил, что первый миллион был преодолен в конце 2022 года. На это потребовалось 17 лет. Второй в середине 2024-го (за 1,5 года), а третий в ноябре 2025 года (еще 1,5 года).

В этом году, по итогам первых 11 месяцев, продажи новых автомобилей китайских брендов в России достигли 627 тысяч единиц.

Из 3 миллионов машин, почти 60% составляют три популярных бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). В статистике «Автостата» зарегистрировано около 90 китайских марок.

Всего на российском авторынке было продано 1 189 546 новых легковых автомобилей с января по ноябрь, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из значительных изменений в продажах отмечается, что модель Solaris показала рост на 135,2%, а Geely и Changan потеряли в продажах 38,4% и 38,3% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

