Сколько «китайцев» продали в РФ за 20 лет: самые популярные марки
За последние два десятилетия в России было продано 3 миллиона автомобилей китайского производства, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Он отметил, что первый миллион был преодолен в конце 2022 года. На это потребовалось 17 лет. Второй в середине 2024-го (за 1,5 года), а третий в ноябре 2025 года (еще 1,5 года).
В этом году, по итогам первых 11 месяцев, продажи новых автомобилей китайских брендов в России достигли 627 тысяч единиц.
Из 3 миллионов машин, почти 60% составляют три популярных бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). В статистике «Автостата» зарегистрировано около 90 китайских марок.
Всего на российском авторынке было продано 1 189 546 новых легковых автомобилей с января по ноябрь, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из значительных изменений в продажах отмечается, что модель Solaris показала рост на 135,2%, а Geely и Changan потеряли в продажах 38,4% и 38,3% соответственно.
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.
