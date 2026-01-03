Названо основное отличие оригинальных и неоригинальных автозапчастей

Эксперт Трушкова объяснила, чем грозит покупка неоригинальных запчастей

Выбор между оригинальными и неоригинальными автозапчастями представляет собой компромисс, основанный на надежности, цене и гарантиях. Автоэксперт Юлия Трушкова рассказала о различиях и связанных рисках.

Она отметила, что основное отличие между оригинальными и неоригинальными запчастями заключается в качестве и контроле производства. Оригинальные детали производятся под строгим контролем автопроизводителя, проходят полный цикл испытаний и обеспечивают идеальную совместимость с моделью автомобиля.

В то же время качество неоригинальных аналогов может сильно варьироваться, и их установка иногда требует дополнительной настройки.

Оригинальные запчасти имеют официальную гарантию от автопроизводителя, но стоят дороже из-за затрат на разработку и брендовую надбавку.

Неоригинальные компоненты обычно дешевле и легче доступны в розничной сети, но условия их гарантии определяются производителем аналога.

Трушкова предостерегла, что экономия на запасных частях может привести к большим расходам на ремонты в будущем. При выборе запчастей важно учитывать репутацию поставщика и потенциальные риски для конкретных узлов автомобиля.

