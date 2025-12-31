«Конец начала»: скандальный Jaguar все же запустят в производство!

Опубликованы характеристики и цена спорткара Jaguar, ожидающегося летом 2026 года

Марка Jaguar близка к концу первого этапа своего перерождения – управляющий директор бренда Родон Гловер в беседе с Autoexpress назвал эту фазу «концом начала».

По словам Гловера, внешность нового электрического четырехдверного купе, фигурировавшего на спайшотах в закамуфлированном виде как Jaguar GT, однозначно будет основываться на облике скандального концепта Type 00. Гловер считает, что Jaguar всегда был силен именно в сломе стереотипов – и приводит в пример легендарные E-Type, XJ220, XJS и XJC. При этом у него есть понимание, что от всего перечисленного новый «Гран Туризмо» будет отличаться разительно.

Суммарная отдача трех электродвигателей Jaguar GT составит около 1000 л.с., запас хода – 400 км, а частичная быстрая зарядка будет занимать 15 минут

Теперь появление первенца нового фирменного стиля Jaguar, подогретое увольнением (или нет) главного дизайнера бренда, обретает конкретику. Гловер заявил, что модель будет располагаться в нише чуть ниже Rolls-Royce и Bentley.

При этом ориентировочная цена Jaguar GT в Великобритании составит 120-140 тысяч фунтов стерлингов (13-15 млн рублей), тогда как указанные бренды играют на поле «около 280 тысяч фунтов». У нового Jaguar будет лишь одна фиксированная комплектация, к которой позже добавят несколько спецсерий, а также беспрецедентный индивидуальный сервисный пакет.

Официально новый «Гран Туризмо» марки Jaguar представят летом 2026 года. Как думаете, фурор или провал?

