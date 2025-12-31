«Конец начала»: скандальный Jaguar все же запустят в производство!
Марка Jaguar близка к концу первого этапа своего перерождения – управляющий директор бренда Родон Гловер в беседе с Autoexpress назвал эту фазу «концом начала».
По словам Гловера, внешность нового электрического четырехдверного купе, фигурировавшего на спайшотах в закамуфлированном виде как Jaguar GT, однозначно будет основываться на облике скандального концепта Type 00. Гловер считает, что Jaguar всегда был силен именно в сломе стереотипов – и приводит в пример легендарные E-Type, XJ220, XJS и XJC. При этом у него есть понимание, что от всего перечисленного новый «Гран Туризмо» будет отличаться разительно.
Теперь появление первенца нового фирменного стиля Jaguar, подогретое увольнением (или нет) главного дизайнера бренда, обретает конкретику. Гловер заявил, что модель будет располагаться в нише чуть ниже Rolls-Royce и Bentley.
При этом ориентировочная цена Jaguar GT в Великобритании составит 120-140 тысяч фунтов стерлингов (13-15 млн рублей), тогда как указанные бренды играют на поле «около 280 тысяч фунтов». У нового Jaguar будет лишь одна фиксированная комплектация, к которой позже добавят несколько спецсерий, а также беспрецедентный индивидуальный сервисный пакет.
Официально новый «Гран Туризмо» марки Jaguar представят летом 2026 года. Как думаете, фурор или провал?
