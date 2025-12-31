Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России вырос спрос на подержанные люксовые машины
31 декабря
В России вырос спрос на подержанные люксовые машины
«Автостат»: рынок подержанных люксовых...
Hyundai готовит первый гибридный Tucson N мощностью в 300 л.с.
31 декабря
Hyundai готовит первый гибридный Tucson N мощностью в 300 л.с.
Hyundai Tucson N – часть новой стратегии...
Toyota Levin L
31 декабря
Новейшая Королла в консервативном дизайне уже появилась у дилеров
У дилеров в Китае появился новый седан Toyota...

«Конец начала»: скандальный Jaguar все же запустят в производство!

Опубликованы характеристики и цена спорткара Jaguar, ожидающегося летом 2026 года

Марка Jaguar близка к концу первого этапа своего перерождения – управляющий директор бренда Родон Гловер в беседе с Autoexpress назвал эту фазу «концом начала».

Рекомендуем
Jaguar опроверг слухи об увольнении главного дизайнера

По словам Гловера, внешность нового электрического четырехдверного купе, фигурировавшего на спайшотах в закамуфлированном виде как Jaguar GT, однозначно будет основываться на облике скандального концепта Type 00. Гловер считает, что Jaguar всегда был силен именно в сломе стереотипов – и приводит в пример легендарные E-Type, XJ220, XJS и XJC. При этом у него есть понимание, что от всего перечисленного новый «Гран Туризмо» будет отличаться разительно.

Суммарная отдача трех электродвигателей Jaguar GT составит около 1000 л.с., запас хода – 400 км, а частичная быстрая зарядка будет занимать 15 минут
Суммарная отдача трех электродвигателей Jaguar GT составит около 1000 л.с., запас хода – 400 км, а частичная быстрая зарядка будет занимать 15 минут
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Теперь появление первенца нового фирменного стиля Jaguar, подогретое увольнением (или нет) главного дизайнера бренда, обретает конкретику. Гловер заявил, что модель будет располагаться в нише чуть ниже Rolls-Royce и Bentley.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

При этом ориентировочная цена Jaguar GT в Великобритании составит 120-140 тысяч фунтов стерлингов (13-15 млн рублей), тогда как указанные бренды играют на поле «около 280 тысяч фунтов». У нового Jaguar будет лишь одна фиксированная комплектация, к которой позже добавят несколько спецсерий, а также беспрецедентный индивидуальный сервисный пакет.

Официально новый «Гран Туризмо» марки Jaguar представят летом 2026 года. Как думаете, фурор или провал?

Суммарная отдача трех электродвигателей Jaguar GT составит около 1000 л.с., запас хода – 400 км, а частичная быстрая зарядка будет занимать 15 минут
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autoexpress
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
31.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0