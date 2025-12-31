#
Пушка-гонка: вот так может выглядеть новая Audi!

Студенты создали концепт, который может лечь в основу нового спорткара Audi

Инженеры-стажеры, проходящие подготовку в штаб-квартире Audi в немецком городе Неккарзульме, создали концепт Audi GT50.

Они позаимствовали платформу серийного Audi RS3, а также использовали крышу от оригинального Audi 80 (поколение источник не уточняет), а все остальное явилось плодом их буйной фантазии и интеллекта.

В итоге получился аппарат, частично похожий на транспорт из игры Fortnite, а частично – отсылающий к стилю болидов для кольцевых гонок эпохи 1980-х.

Даже светодиоды в фарах образуют скрещенные линии, уподобляясь фиксирующим осколки разбитого стекла олдскульным полосам изоленты.

Идеологически концепт Audi GT50 посвящен фирменному 5-цилиндровому мотору ингольштадтского бренда – в 2026-м этот легендарный движок, впервые примененный на Audi 100 второго поколения (C2, 1976), отметит 50-летие.

Но у Audi GT50 вполне может быть собственное будущее. Пять лет назад стажеры создали на базе RS6 ретрофутуристичный хот-род под названием RS6 GTO – и эта идея, уже под именем RS6 GT, пошла в производство. Поэтому, кто знает, может быть, нынешняя пятиствольная пушка-гонка – будущая новая «трешка» Audi. По крайней мере, 3200 сотрудникам центра Audi в Неккарзульме творение 20-летних нердов весьма понравилось...

Источник:  Car and Driver
