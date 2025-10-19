#
Volkswagen подарит вторую жизнь культовому мотору: на какой авто его установят?

Кроссовер Cupra Formentor VZ5 получит пятицилиндровый двигатель Audi 2.5 TFSI

Компания Volkswagen решила вернуть к жизни знаменитый пятицилиндровый двигатель Audi 2.5 TFSI, но его получил не Golf R, как все ожидали, а обновленный кроссовер Cupra Formentor VZ5. Будет выпущено всего 4000 таких автомобилей, что добавляет модели определенную уникальность.

Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5

Кроссовер построен на базе обновленного Formentor и оснащен тем же турбодвигателем 2.5 TFSI, который ставится на Audi RS3, но с некоторым уменьшением мощности: он способен выдавать 385 л.с. и 480 Н·м крутящего момента, тогда как у Audi RS3 показатели составляют 394 л.с. и 500 Н·м. С двигателем работает семиступенчатая трансмиссия DSG и полноприводная система, разработанная Cupra, аналогичная RS Torque Splitter от Audi.

Внешние отличия Cupra Formentor VZ5 включают медные акценты, четыре вертикальных выхлопных патрубка, напоминающие Lexus RC F, и 20-дюймовые колеса с уникальным дизайном. Если первая версия Formentor VZ5 2021 года продавалась только с левым рулем, то обновленная модель станет доступной для рынка Великобритании. Производство начнется в Испании в первом квартале 2026 года.

Cupra Formentor VZ5
Cupra Formentor VZ5
Пока стоимость модели не известна, но ожидается, что Cupra Formentor VZ5 будет дешевле Audi RS3, цена которой в Испании составляет около 85 000 евро. Для сравнения, цена «обычного» Formentor VZ с двигателем от Golf R начинается от 60 000 евро.

Но время Audi 2.5 TFSI будет кратким: представители Volkswagen уже сообщили, что двигатель не будет адаптирован для соответствия стандартам Euro 7, вступающим в силу в ноябре 2026 года. Таким образом, после завершения производства Audi RS3 и Formentor VZ5, этот легендарный двигатель уйдет в историю.

Источник:  Motor1
Лежнин Роман
Фото:Motor1
19.10.2025 
Фото:Motor1
