Прочна и не боится коррозии: почему нержавейку не используют для кузовов авто

Почему нержавеющая сталь не стала стандартом в автопроме?

Многие считают нержавеющую сталь идеальным вариантом для автомобилестроения благодаря ее прочности и стойкости к коррозии.

Однако данный материал так и не стал стандартом в массовом производстве автомобилей. В прошлом, в 1930-х годах, компания Ford пробовала запустить ограниченную серию машин с нержавеющими кузовами; эти автомобили дошли до наших дней в отличном состоянии, демонстрируя устойчивость стали к ржавчине. Тем не менее, такой подход не был широко распространен.

Основная причина заключается в трудностях обработки нержавеющей стали. Она значительно тверже обычной, что приводит к быстрому износу штампов и оборудования, делая процесс производства более затратным и требующим частой замены инструментов. Кроме того, сварка и сборка кузовов из нержавейки требуют специфических технологий, что также увеличивает затраты и время.

Еще одной проблемой является внешний вид. Нержавеющая сталь, как правило, не окрашивается и сохраняет характерный блеск, что ограничивает выбор покупателей, желающих разнообразие цветов. Полированный металл быстро покрывается царапинами и отпечатками, что ухудшает внешний вид машины.

Ремонт кузовов из нержавейки также становится сложнее и дороже. Восстановить столь ровную поверхность после повреждений бывает крайне трудно. В отличие от обычной стали, которую можно просто покрасить, нержавейка требует гораздо более тщательной работы при восстановлении.

Несмотря на свою долговечность, автомобили с кузовами из нержавейки имеют недостаток: большинство автовладельцев меняют машины задолго до того, как кузов начинает ржаветь. При этом изнашиваются и другие элементы, такие как подвеска, салон и электроника, и даже самый надежный кузов не спасает от морального устаревания легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube