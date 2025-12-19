Прочна и не боится коррозии: почему нержавейку не используют для кузовов авто

#
19 декабря
Почему нержавеющая сталь не стала стандартом в автопроме?

Многие считают нержавеющую сталь идеальным вариантом для автомобилестроения благодаря ее прочности и стойкости к коррозии.

Однако данный материал так и не стал стандартом в массовом производстве автомобилей. В прошлом, в 1930-х годах, компания Ford пробовала запустить ограниченную серию машин с нержавеющими кузовами; эти автомобили дошли до наших дней в отличном состоянии, демонстрируя устойчивость стали к ржавчине. Тем не менее, такой подход не был широко распространен.

Основная причина заключается в трудностях обработки нержавеющей стали. Она значительно тверже обычной, что приводит к быстрому износу штампов и оборудования, делая процесс производства более затратным и требующим частой замены инструментов. Кроме того, сварка и сборка кузовов из нержавейки требуют специфических технологий, что также увеличивает затраты и время.

Еще одной проблемой является внешний вид. Нержавеющая сталь, как правило, не окрашивается и сохраняет характерный блеск, что ограничивает выбор покупателей, желающих разнообразие цветов. Полированный металл быстро покрывается царапинами и отпечатками, что ухудшает внешний вид машины.

Ремонт кузовов из нержавейки также становится сложнее и дороже. Восстановить столь ровную поверхность после повреждений бывает крайне трудно. В отличие от обычной стали, которую можно просто покрасить, нержавейка требует гораздо более тщательной работы при восстановлении.

Несмотря на свою долговечность, автомобили с кузовами из нержавейки имеют недостаток: большинство автовладельцев меняют машины задолго до того, как кузов начинает ржаветь. При этом изнашиваются и другие элементы, такие как подвеска, салон и электроника, и даже самый надежный кузов не спасает от морального устаревания легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

Источник:  110km
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
19.12.2025 
Фото:freepik / freepik
