Вторичный рынок: «китайцы» набирают популярность

«Автостат» назвал самые массовые китайские марки на вторичном рынке в 2025 году

В России Chery остается самой распространенной китайской маркой на вторичном рынке. Об этом сообщил Сергей Целиков, глава агентства «Автостат», в своем Telegram-канале. С января по ноябрь перепродано 55,6 тысяч автомобилей этой марки, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идет Geely с 49,5 тысяч проданных автомобилей (+38%). На третьем месте располагается Haval — вторичный рынок этого бренда вырос на 65% и составил 35 тысяч машин.

В десятку самых массовых китайских марок на вторичном рынке также вошли Lifan (18 тыс.), Changan (16,5 тыс.), Great Wall (12,4 тыс.), Exeed (11,2 тыс.), Omoda (7,8 тыс.), Tank (5,4 тыс.) и Lixiang (5 тыс.).

По результатам 49-й недели 2025 года, наибольшее количество автомобилей в России было продано марки Lada — 7,5 тыс. единиц. Haval также занимает первое место среди иностранных брендов с 5,2 тыс. автомобилей.

