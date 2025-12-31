#
Evolute i-Space
31 декабря
Современный отечественный кроссовер получит мощную полноприводную версию
Гибрид Evolute i-Space с полным приводом...
Ford Ranger Raptor 2025
31 декабря
В России появились экстремальные американские внедорожники: известны цены
Ford Ranger Raptor 2025 года с двигателем V6...
Очень странную вазовскую «пятнашку» выставили на продажу
31 декабря
31 декабря
В Мурино продают седан ВАЗ-2115 с уникальным...

Очень странную вазовскую «пятнашку» выставили на продажу

В Мурино продают седан ВАЗ-2115 с уникальным двухдверным кузовом

В городе Мурино Ленинградской области на продажу выставили любопытный «самосбор», в котором угадываются черты вазовского семейства Самара-2.

По факту это седан ВАЗ-2115, но не в привычном четырехдверном исполнении, а имеющий лишь по одной двери с каждой стороны – как хэтчбек ВАЗ-2113 и исходный ВАЗ-2108. Источник, обративший внимание на объявление о продаже, считает, что в основе «2115 купе» (так называет его продавец) лежит ранняя версия седана ВАЗ-2115, каковые выпускались Опытно-промышленном производством АВТОВАЗа с 1999-го по апрель 2000 года...

Отметим, что в серийное производство и свободную продажу модель ВАЗ-2115 пошла исключительно в четырехдверном исполнении.

Из интересного, сообщенного автором объявления: машина имеет под капотом новый (!) карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 (1,5 литра), находится в отреставрированном состоянии («все новое до последнего болта») и имеет лишь «небольшие косячки». В салоне – так называемое высокое торпедо, установлена электронная панель приборов. Передние сиденья с электрорегулировками – от Audi A5.

Также продавец отмечает: по автомобилю возможен так называемый вечный учет – то есть запрет на регистрационные действия.

В данном случае это может быть связано с нечитаемостью VIN-номера или с расхождениями в документах.

Но, как бы то ни было, а самоделка вышла интересная. Как думаете, пользовались бы такие успехом, выпускайся они серийно?

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
31.12.2025 
